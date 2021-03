¿Qué pasará en Cataluña tras el fracaso de la primera votación para elegir presidente? Calendarios, alianzas....

Junts per Catalunya (JxCat) dará este viernes al traste con la posibilidad de que el republicano Pere Aragonès, actual vicepresidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, sea elegido en primera ronda como nuevo presidente en el Pleno de investidura que se celebra en el Parlament.

El partido postconvergente ha decidido la abstención de sus 32 diputados en la primera votación, para la que es necesario alcanzar mayoría absoluta (68 votos de los 135 diputados del Parlament).

¿Con qué apoyos cuenta Aragonès?

El candidato de la formación republicana solo ha podido atar el voto a favor de los 9 diputados de la CUP, además de los 33 de ERC, sin poder convencer de momento a los 32 de JxCat para que le ofrezcan también su apoyo. De esta forma, ERC y la CUP suman 42 votos. PSC, Vox, comuns, Cs y PP suman 61 escaños y votarán en contra.

¿Qué pasará ahora?

Si como todo indica finalmente fracasa la primera votación, Aragonès dispondrá de una segunda oportunidad -previsiblemente el próximo martes, dos días hábiles después- en la que le bastará la mayoría simple, aunque igualmente necesitará los votos a favor de JxCat para ser investido.

¿Qué separa a ERC y JxCat?

Las conversaciones mantenidas con ERC no han conseguido llegar a coincidencias en puntos clave para Junts, como el papel que ha de tener el Consell per la República que lidera el ex presidente huido en Bruselas, Carles Puigdemont, dentro de la hoja de ruta del nuevo Govern. Desde la dirección de los postconvergentes consideran que los republicanos menosprecian la figura de Puigdemont en este Consell.

Otro punto de desencuentro entre las dos grandes formaciones independentistas es la falta de un plan B soberanista en caso de que fracase la mesa de diálogo con el Gobierno sobre la cuestión catalana. En el comunicado emitido este jueves, Junts justificaba su abstención ante la "falta de acuerdo" con ERC para garantizar un "Govern estable".

¿Y si fracasara también la segunda votación?

En caso de que Aragonès tampoco consiguiese ser investido en segunda votación, se abriría un periodo de dos meses -a contar desde este viernes- para intentar de nuevo una investidura y, si no fuese posible, el 26 de mayo serían convocadas automáticamente nuevas elecciones para al cabo de 54 días, ya en julio.

¿Puede Salvador Illa presentarse a una nueva investidura?

El candidato del PSC, Salvador Illa, debería primero ser propuesto para la investidura por la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Pero para ello, el exministro de Sanidad debería recabar los apoyos suficientes o al menos contar con más argumentos de lo que posee ahora mismo. En estos momentos, solo Ciudadanos se ha mostrado dispuesto apoyarle con sus seis diputados, por lo que Illa contaría con 39 votos (33 del PSC más los 6 de Cs), muy lejos de la mayoría absoluta.