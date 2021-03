Abascal acusa a Montero de ser "adicta a la tele basura" y dice que Iglesias cobra "por ver series de televisión"

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha publicado este martes en su cuenta de Twitter un mensaje en el que acusa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de dedicarse "a ver series de televisión" y a Irene Montero de ser "adicta a la tele basura".

"Pagamos a un vicepresidente para que vea series de televisión y se sueñe protagonista. Y a su pareja, una ministra adicta a la tele basura que compone su pensamiento, y sus leyes, según el último reality show", reza el tuit. "Más allá de izquierdas o derechas: España necesita políticos serios", añade.

Con ello, Abascal se refería al conocido gusto de Iglesias por las series de televisión (en una ocasión le regaló a Felipe VI una edición en Blu-Ray de juego de Tronos y públicamente ha expresado su admiración por otras como 'The Wire', 'The Fall', 'Fargo' y 'Mad Men') y a la reciente aparición de Irene Montero en el programa 'Sálvame' (si bien técnicamente este no es un reality show) en apoyo del testimonio de Rocío Carrasco en el que denunciaba haber sufrido malos tratos por parte de David Flores.