Cuevas y Ana Elvira Martínez testifican mañana por videoconferencia ante el tribunal que juzga la caja 'b' del PP

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó hace unos días la petición realizada por Aznar, Rajoy, y del exministro José María Michavila, entre otros, para que no testifiquen de forma presencial.

Todos ellos han seguido los pasos del ex secretario general del PP y exministro Ángel Acebes, primer ex alto cargo del partido que ha testificado en esta vista oral, y han invocado el artículo 14.1 de la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que señala que hasta el 20 de junio de 2021, "los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática".

CALENDARIO DE TESTIGOS

Tras las declaraciones de este martes, en las que se ha podido escuchar a los ex secretarios generales del partido María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, este miércoles el calendario de sesiones fija no solo para los dos expresidentes, sino también para el exministro de Justicia José María Michavila, para el exsenador y exsecretario general, Carlos Cuevas Villoslada, la exgerente del PP de La Rioja Ana Elvira Martínez, el arquitecto Claudio Montero Santos y la ex trabajadora de Unifica Noelia Fernández Muñoz.

También se ha citado al ex director general para la Modernización de la Administración de Justicia Alberto Dorrego y al abogado Borja García-Nieto Portabella, que aparece en los conocidos como 'papeles de Bárcenas' en relación a la compra de acciones de Libertad Digital.

El jueves será cuando comparezcan los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo; el director del diario 'El País' Javier Moreno Barber; el exdiputado Carlos Mantilla Rodríguez; Jaime Colomar Porcel; el ex secretario de Organización del PP de Galicia y 'números dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo -en prisión por la red corrupta-, el empresario Alfonso García Pozuelo y el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.

EXPECTACIÓN TRAS LA 'CONFESIÓN' DE BÁRCENAS

La expectación de las declaraciones de muchos de estos testigos ha aumentado después de que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión, incluyera en la lista de personas que cobraron supuestamente "complementos salariales" procedentes de la caja 'b' a Rajoy, Cospedal, Arenas, Álvarez Cascos, Acebes, Trillo, Rato, García-Escudero y Del Burgo.

Además, Bárcenas aseguró que el expresidente conocía perfectamente la existencia de una contabilidad paralela en el partido y que le grabó en una reunión en la que Rajoy le espetó que cómo podía seguir conservando anotaciones sobre esa caja, mientras introducía dichos papeles en una máquina trituradora.

A todo ello se suman las acusaciones de Bárcenas de que la operación 'Kitchen', que le robó la documentación comprometedora para el PP que guardaba, fue orquestada por el Gobierno.

LA PRIMERA CITA DE AZNAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Será la primera vez que Aznar -cuya declaración la solicitó la acusación popular ejercida por Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade)- comparezca en la Audiencia Nacional para explicar qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los 'populares'.

Fue en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, cuando aseguró que "no existe ninguna caja b" en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, su testifical ha sido interesada por la misma acusación popular y por la de Izquierda Unida (IU). Fue precisamente Adade quien consiguió que este ex jefe del Ejecutivo compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión, en la que aún era presidente del Gobierno, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja 'B' del PP porque su responsabilidad en el partido eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno que lideraba.