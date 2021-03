Virginia Pérez niega "fraude" en el PP y dice que ni Moreno ni Dolores López le han llamado tras la votación

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, Virginia Pérez ha defendido que "no ha habido fraude" alguno en el proceso congresual, toda vez que tras la votación de este pasado sábado, la candidatura de Juan Ávila ha avisado de un "fraude histórico y sin precedentes", anunciando una "avalancha de denuncias" de afiliados que "no han podido participar" como electores. Es más, la candidatura de Juan Ávila ha manifestado no reconocer los resultados.

En ese sentido, recordemos que el periodo congresual ha estado marcado por múltiples y repetidas denuncias de la candidatura de Ávila respecto a supuestas y numerosas "irregularidades" del comité organizador del congreso presuntamente en favor de la candidatura de Virginia Pérez, recusando el alcalde de Carmona a tres de los miembros de la comisión por sus lazos de "amistad" con la presidenta del partido y aspirante a la reelección.

El comité organizador, presidido por María Eugenia Moreno, alcaldesa de Huévar del Aljarafe y portavoz en la Diputación, ha negado tales extremos y ha reclamado incluso amparo a los órganos superiores del partido, ante estas "graves acusaciones" que ha respondido una y otra vez descartando vulneraciones y defendiendo además el "criterio" general de ceñir la inscripción de los militantes como electores en la votación al requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas.

"ABSOLUTA TRANSPARENCIA"

En ese sentido, Virginia Pérez ha señalado los votos emitidos por 1.918 de los 2.120 filiados inscritos como electores para esta votación de primera vuelta, defendiendo la "absoluta transparencia" del procedimiento, "amañado" según la candidatura del alcalde de Carmona aludiendo a una supuesta operación de "fontanería electoral" presuntamente destinada a que prevaleciese la candidatura a la reelección de la presidenta.

Frente a esta tesis, y el mensaje de voz en el que Juan Ávila habla de "golfos y sinvergüenzas" a la hora de aludir a la candidatura de Virginia Pérez, esta última ha asegurado de nuevo que el PP "no está roto por la mitad". "Los procesos electorales internos pueden ser en muchas ocasiones convulsos. Después hay que reencontrarse", ha explicado insistiendo en que entre su sector y el de Juan Ávila no hay posiciones "irreconciliables".

A tal efecto, y respecto al mencionado mensaje de voz, ha razonado que "no es bueno dirigirse así a los compañeros" de partido, pero ha recordado que el alcalde de Carmona "ha pedido disculpas" y ha opinado que de los "momentos de tensión se puede salir más fuertes y unidos, si hay voluntad" para ello. El alcalde de Carmona, según avisa, "está equivocado" y "tendrá que darse cuenta" de ello.

JUANMA MORENO

Además, Virginia Pérez ha asegurado que el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que se le atribuye el impulso de la candidatura de Juan Ávila, "no está en esto". Juanma Moreno, según ha aseverado, está dedicado "a gobernar" y gestionar la pandemia y la nueva crisis socioeconómica. "Tratar de emponzoñar todo esto con el nombre de Moreno me parece muy feo. Lo está haciendo francamente mal", ha dicho en alusión al alcalde de Carmona.

Finalmente, ha manifestado que tras la mencionada votación y sus resultados provisionales Juanma Moreno no le ha telefoneado, algo que no ha sabido dilucidar "si es normal o no", si bien ha recordado que Moreno "tiene muchas cosas que hacer" como presidente del Gobierno andaluz y al estar gobernando la región. "Tampoco" la secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha contactado con ella tras la votación, según ha dicho, sosteniendo de nuevo la idea de que "se puede llegar a un acuerdo" de cara a la conformación de la nueva comisión ejecutiva provincial que integre al sector de Ávila.