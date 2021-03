Santa Cruz de Tenerife, junto a otros nueve ayuntamientos españoles, exige al Estado un fondo de 4.000 millones

Así lo ha avanzado a los periodistas el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), tras una reunión telemática en la que se ha acordado solicitar también un fondo de transporte de al menos 1.000 millones y una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para "replantear" las ayudas estatales a los municipios y definir el rol de los ayuntamientos en el programa europeo de 140.000 millones.

Bermúdez ha comentado que el objetivo es que se "compense" a los ayuntamientos por el sobrecoste que ha generado la pandemia, en línea con lo que se hizo el año pasado con las comunidades autónomas, y que se acabe con la "incertidumbre y la soledad" que tienen para presentar proyectos con cargo a los fondos europeos.

"Todos los ayuntamientos se encuentran en la misma situación, preparando proyectos a ciegas, sin conocer qué normativa y cuando se va a producir, es hora de que el Gobierno de España diga de una manera muy clara cómo va a repartir esos fondos en las diferentes administraciones y como y cuando hay que presentar los proyectos", ha señalado.

Los diez ayuntamientos también solicitan una reunión con el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, y Bermúdez ha resaltado que representan a diez fuerzas políticas "distintas" que no tienen "nada que ver" en lo ideológico pero están de acuerdo en esta reivindicación.

Así, ha comentado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "va muy lenta" y no responde a sus planteamientos, por lo que han optado por unirse pero teniendo presente el interés general de todas las corporaciones locales españolas. "Ponemos por encima el interés de los vecinos a siglas políticas", ha apuntado.

A modo de ejemplo, Bermúdez ha comentado que el presupuesto del Ayuntamiento capitalino para este año cae un 8% frente a los incrementos del Gobierno de Canarias (+5%) y Cabildo de Tenerife (+3,5%) y cuando los consistorios son "la primera línea de trinchera" para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia.

ESPERA QUE EL EJECUTIVO SEA "INTELIGENTE"

"Si esto no lo ve el Gobierno de España no es capaz de ver nada", ha agregado, por lo que espera que el Ejecutivo sea "inteligente" y los ministros se reúnan con los ayuntamientos, recordando que el año pasado ya se bloqueó en el Congreso el real decreto sobre el superávit municipal.

En el caso de que se apruebe el fondo local, Bermúdez ha dicho que se ha hará un estudio y se fijará un "reparto equitativo".

Sobre el futuro económico de las corporaciones locales si no se crea el fondo y la economía no mejora, ha apuntado que Santa Cruz de Tenerife ha hecho hecho un presupuesto "a la baja pero compensado" por lo que no tendrá problemas para cerrar el ejercicio pero avisa de que si no hay compensaciones en muchos consistorios "se pondrán en riesgo los servicios".