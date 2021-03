El mensaje de Tamara Falcó a Pablo Iglesias en 'El hormiguero': "Podemos, en Madrid no te queremos"

Tras la entrevista a Susana Abaitua y Álvaro Cervantes este jueves en El hormiguero, la sección de Trancas y Barrancas, y la presentación de la nueva canción de las Twin Melody, Pablo Motos dio paso a la tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Uno de los temas de la charla trató sobre la candidatura de Pablo Iglesias a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras abandonar su cargo como vicepresidente del Gobierno: "Lo último que se ha especulado hoy es si va a quedarse en el escaño del Congreso hasta que empiece la campaña oficialmente, el 20 de abril, o no", comentó Pardo.

Cristina Pardo, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Es algo que Podemos criticó a Salvador Illa cuando se iba a presentar a las elecciones en Cataluña", añadió la periodista. Juan del Val comentó que "me falta un paso y no entiendo la decisión, es un viaje a ninguna parte al pasar de vicepresidente a estar en la oposición en la Asamblea de Madrid".

Y destacó que "o nos falta información o se quiere ir de la política con la excusa de salvar a su partido porque estaba en riesgo de no sacar grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Sigue sin cuadrarme lo que ha hecho".

Juan del Val, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Falcó también opinó sobre el tema: "De cualquiera de las formas, hay un mensaje muy claro a Pablo Iglesias: Podemos, en Madrid no te queremos", afirmó la hija de Isabel Preysler, a lo que sus compañeros contestaron: "Habrá gente que sí...".

En la tertulia también trataron el exabrupto de Carmelo Romero, diputado del PP en el Parlamento a Íñigo Errejón cuando hablaba sobre los problemas de salud mental: "Tenemos un problema de salud mental, lo teníamos antes y la pandemia lo ha acrecentado, Errejón tenía toda la razón y este señor demuestra que es un cateto", aseguró del Val.

"Me pareció un tema muy interesante, nada político, un tema de la calle, el comentario de este señor me pareció de una persona con grandes prejuicios", añadió Pardo,

Mientras que Motos señaló: "Todos tenemos un trauma en estos momentos y esto es igual de importante que la vacuna", y Roca argumentó que "es imposible que todo lo que nos ha pasado este año no nos haya repercutido mentalmente".

Nuria Roca, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Falcó, por su parte, comentó que "la vida es dura para todos, aunque mi familia tenga dinero, lo de la salud mental debería de ser una prioridad en la Seguridad Social".

"Yo he ido al psicólogo porque comía mucho y resultó que el duelo por la muerte de mi padrastro no lo había pasado, me enseñaron unos ejercicios para que no me doliera tanto y lo recomiendo a todo el mundo", concluyó.