El incómodo comentario de Pablo Motos a Susana Abaitua y Álvaro Cervantes: "La gente dice que os habéis enrollado..."

Los actores Susana Abaitua y Álvaro Cervantes fueron los últimos invitados de esta semana en El hormiguero, al que acudieron este jueves para presentar la película que protagonizan, Loco por ella, que se puede ver en Netflix.

En la ficción, sus personajes viven una historia de amor, y a raíz del argumento de la comedia romántica y de la química entre ambos intérpretes, Pablo Motos les preguntó: "La gente dice que os habéis enrollado...".

El incómodo comentario dejó sin palabras a los invitados, pero Abaitua señaló que "eso es lo bueno de nuestro trabajo, que crean eso porque no ha pasado, pero eso es maravilloso". Cervantes añadió que "es lo mejor que le puede pasar a los protagonistas de una comedia romántica, que se genere esa ilusión, pero mola porque nos hemos llevado una amistad muy grande".

El presentador también quiso saber si esa conexión entre ambos había sido un golpe de suerte o no: "¿Os conocíais antes de hacer la película?". Cervantes respondió que "nos conocíamos muy poco".

"Nos habíamos cruzado alguna vez y cuando nos cogieron para Loco por ella, hicimos el casting juntos y fue muy bien. Después empezamos a coincidir casualmente, aparte de que tenemos amigos en común", comentó el actor. Su compañera señaló que "nos veíamos más que nunca".

Anécdotas del rodaje

Los invitados también comentaron con el presentador una de las anécdotas que les sucedió durante el rodaje de la película: "En una de las escenas claves, muy romántica, se rodaba dentro de un coche y cuando entramos olía muy mal. Yo pensé que Álvaro se había tirado un pedo", recordó Abaitua.

"Y yo pensé que era un eructo con olor a atún porque Susana no come carne. Al final resultó que yo había pisado una caca y cuando lo descubrimos ya me la había rebozado por el pantalón y no me dio tiempo a cambiarme. Tuvimos que rodar con el olor", señaló Cervantes.

La actriz también comentó la enfermedad que sufre su personaje en la película: "Hay muchos tipos de trastorno bipolar, Carla sufre manías que hay que entenderlas como si fuera una euforia y después tiene períodos de depresión que predominan por encima de la manía. Lo he estudiado muy bien".