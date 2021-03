Arranca AULA 2021 para ayudar a los jóvenes a decidir qué carrera estudiar

AULA 2021, el salón que ayuda al estudiante a decidir eficazmente su futuro formativo y profesional, se celebra desde este miércoles y hasta el próximo sábado día 20 de forma virtual desde Ifema, la Feria de Madrid, debido a los efectos de la pandemia de coronavirus. En AULA se muestra una significativa oferta de centros educativos y formativos, entidades y empresas de servicios que dan respuesta a las necesidades de formación de estudiantes (de 4º de E.S.O en adelante) que acuden a elegir el centro en el que formarse para acceder al mercado laboral.

Se trata, por tanto, de una oportunidad para tener una visión completa y actualizada de la educación y la formación, según explican fuentes de la organización.

Espacio de orientación

Alumnos, familias y colegios tienen a su disposición la posibilidad de acceder a una orientación educativa que les ayude a analizar las opciones de itinerarios formativos.

Mayor oferta educativa

Esta nueva cita de 2021 ha sido diseñada para potenciar la interacción de todos los agentes de la comunidad educativa los 365 días del año, con el objetivo de generar una corriente de sinergia entre proyectos, la globalización de las audiencias y el intercambio de conocimiento y experiencias con otros países, recalcan las fuentes de la organización.

Por este motivo AULA junto al resto de convocatorias que integran la Semana de la Educación (el Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua, el Congreso Red, Schools Day y ExpoElearning, además de SIMO Educación), está preparando una gran convocatoria global, en este año excepcional, para crear la mayor comunidad y red profesional e institucional en torno al mundo de la educación nunca antes vista.

Inteligencia artificial

Y ello gracias a las ventajas que ofrece la nueva plataforma digital con base en tecnología de inteligencia artificial que permitirá, a partir de una edición también excepcional, abrir la brecha para futuras ediciones, rompiendo la estacionalidad, extendiendo su actividad y gestión de contactos a lo largo del año, y globalizando sus contenidos, interacciones y proyectos con el acceso a comunidades de otros países, con especial atención a Iberoamérica.

Ventajas y oportunidades que se verán potenciadas por el fuerte respaldo institucional del Ministerio de Educación y Formación Profesional y los distintos organismos públicos y privados del sector de la Educación, así como por el esfuerzo que se está llevando a cabo para aportar valor a la comunidad educativo.

El objetivo es generar sinergias entre proyectos, nuevos leads para las empresas, la internacionalización de nuestras audiencias y potenciar la capacidad de crear proyectos en otros países, como la ya consolidada Semana de la Educación de México.

De este modo se agendarán decenas de actividades durante todo el año, lo que permitirá incentivar la innovación y la revisión constante de nuevos contenidos y soportes para ofrecer a todos los actores del sector una plataforma real de valor, según fuentes de Ifema. Entre ellas cabe destacar la convocatoria el Mes de la Orientación Educativa del 17 marzo a 17 abril, extendiendo de esta forma los días previos de 4 sesiones planteados inicialmente.

Próximamente se lanzará la inscripción a las convocatorias de la Semana de la Educción y sus actividades formativas a través de la Web de AULA, que permitirá su participación y seguimiento desde cualquier parte del mundo.

¿Qué carrera debo elegir?

¿Qué carrera debo estudiar?, ¿la que debo o la que quiero? Cuando no hay una vocación de por medio, estas dos preguntas son las que más se hacen los jóvenes mientras estudian su bachillerato. No hay que pensar únicamente en las salidas laborales, pero hay que tenerlas en cuenta.

Es un momento que suele provocar mucha ansiedad en el alumno, porque siente que su futuro empieza a construirse a partir de ahora. De hecho, son muchos los jóvenes que incluso hacen la Selectividad sin saber qué carrera van a estudiar.

¿Qué dicen los expertos? Desde TISOC Coaching, escuela europea de coaching, dan una serie de consejos para aquellos que aún no han decidido qué carrera estudiar.

Hazte las preguntas clave. ¿Qué me imagino yo haciendo en el futuro? ¿Qué tipo de trabajo me apasionaría realizar? Si supiera que el éxito de mis estudios está asegurado, ¿qué carrera realizaría sin dudarlo ni un instante? ¿Cómo y cuándo me voy a informar de la oferta de estudios universitarios? ¿Qué pasos concretos voy a dar, desde hoy mismo, para alcanzar mis objetivos?

Anticípate. Lo ideal es haber valorado nuestras preferencias y haber tomado una decisión en los dos años previos a la prueba de Selectividad. De este modo podremos elegir el mejor bachillerato y las asignaturas optativas que ponderen más en la prueba de acceso a la Universidad, de acuerdo a los estudios que deseamos cursar.

Traza un plan de acción. Lo mejor para tomar las riendas es crear un plan con acciones precisas y plazos definidos. Pon por escrito tus preferencias; habla con profesionales que trabajen en las áreas que más te gusten; busca información; elabora un calendario; e investiga sobre cuáles son los requisitos de admisión, plazos de matrícula, precios, etc.

Piensa en tus capacidades. En muchos casos la percepción que tenemos sobre nosotros mismos es auto limitadora, de forma que tenemos una visión poco realista acerca de lo que podemos alcanzar y de lo que no. Confía en tus posibilidades. Recupera momentos de tu vida en los que has logrado cosas de las que te hayas sentido orgulloso y analiza qué capacidades pusiste en funcionamiento en aquella ocasión. Todos esos talentos son tuyos y ahora van a ser tu motor.

Infórmate sobre la oferta de estudios en eventos como AULA 2021, o accede a las páginas oficiales de las Universidades públicas y privadas para informarte.