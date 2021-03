El 'zasca' de Candela Peña a 'El hormiguero' en 'La Resistencia': "Dije que estaba grabado y cortaron el grifo"

Candela Peña pisó una semana más el escenario del teatro Arlequín de Madrid, donde se graba La Resistencia, para presentar este lunes el final de su serie Hierro, que se puede ver en Movistar.

La actriz realizó una llamativa entrada en el programa y paró la música para contarle una cosa a Broncano: "Este pantalón lo usé en la primera entrevista de la primera temporada de Hierro, que fui a El hormiguero".

"Estaba grabado, lo dije en La Resistencia y ese hombre –Pablo Motos- cortó el grifo, pero no pasa nada", afirmó Peña, provocando las carcajadas de Broncano y los aplausos del público del patio de butacas.

La invitada explicó que "el pantalón lo quería traer hoy para hablar del final de la serie. Pero aquella vez era prestado, y hoy, es mío". Le explicó al presentador que "de ir con ropa prestada porque no te la puedes comprar a que sea tuyo".

Broncano quiso saber por qué ahora era suyo: "Me lo prestó una marca que con la covid ha tenido que cerrar, han vendido las cosas más baratas, por eso me lo he podido comprar, porque son carísimos...".