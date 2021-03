Ángel Acebes, que ocupó los cargos de ministro del Interior, de Justicia y de Administraciones Públicas en los gobiernos de José María Aznar, ha negado que cobrase sobresueldos provenientes de la caja b del PP. Lo ha hecho tras declarar como testigo en la causa que investiga la reforma si la sede del PP se reformó con dinero irregular. "Lo niego rotundamente", ha señalado ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio de la Mora.

El exministro, que fue secretario general del Partido Popular entre 2003 y 2008, llegó a estar imputado aunque finalmente el magistrado que se encargaba de la instrucción, Pablo Ruz, lo desimputó por falta de indicios. Y es que, su nombre figura varias veces en los papeles de Bárcenas con un sueldo regular de 6.300 euros. El montante final que presuntamente habría cobrado del dinero que donaban empresarios a la formación conservadora a cambio de adjudicaciones de obra pública superaría los 100.000 euros en los años que ocupó la secretaría general.

Sin embargo, como testigo ha negado toda acusación, como también ha declinado que conociese la existencia de esa caja. "Es una contabilidad que no he visto nunca", ha asegurado. En este sentido, desde su casa ha explicado que el secretario general del PP "dirige el área político" y que el tesorero, que entonces era el fallecido Álvaro Lapuerta, "controlaba los temas económicos". Sobre Lapuerta, además, ha recordado que al aprobar los presupuestos anuales "siempre hacía algún comentario respecto a que todo el área económica se ajustaba a la realidad".

Ha negado también las acusaciones de Bárcenas. En su declaración como imputado, el principal acusado del caso que se enfrenta a cinco años más pese a estar cumpliendo una condena de alrededor de 30 años por la primera época de la trama Gürtel, le atribuyó a Acebes la orden dada a Álvaro Lapuerta, extesorero del PP ya fallecido, para que se pagase la reforma de Génova con dinero negro, objeto de investigación. "Él recibía instrucciones del secretario general", señaló el principal acusado sobre Acebes y Lapuerta. "No era mi responsabilidad, no he tenido encuentro ni reuniones sobre temas económicos", ha concluido.