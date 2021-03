Tyler Posey habla claro sobre su adicción, su orientación sexual y un posible regreso de 'Teen Wolf'

Tyler Posey, protagonista de la serie adolescente Teen Wolf, está centrado ahora en la música. Durante la promoción de su última canción, Shut up, ha concedido una entrevista al podcast de Variety, donde se ha lanzado a hablar de todo tipo de temas.

Para empezar, el actor ha aclarado los rumores sobre su orientación sexual. Al parecer, se creó una cuenta en la red social OnlyFans donde comparte desnudos integrales con sus seguidores, además de contar anécdotas sexuales por las que le catalogaron diciendo que eso equivalía a su salida del armario.

Ahora Posey ha dicho: "Todos los medios hablaban de mi salida del armario como pansexual. Yo no lo etiqueté. Siempre he sido un poco más atrevido e inclinado en el sexo, y he querido ir más allá de los límites de un montón de maneras diferentes". La única etiqueta con la que se siente cómodo es la de "sexualmente fluido".

Pero no es lo único en lo que el intérprete se ha abierto. También ha confesado que ya no está sobrio porque durante el confinamiento se "asustó un poco" y sintió "que necesitaba ayuda". Su problema de adicción se centra especialmente en el consumo de marihuana, de la que es asiduo desde los 14 años. "He frenado mi crecimiento mental por no enfrentarme a nada y hacerlo con hierba, drogas o alcohol", ha declarado.

Por último, con respecto a la serie que lo llevó a la fama, Tyler Posey ha dicho que ha estado pensando en Teen Wolf e incluso le ha propuesto ideas al creador, Jeff Davis, para que se retome otra temporada con el reparto y equipo originales. "Soy un gran defensor de traerla de vuelta", ha rematado el actor.