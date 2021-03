Pleno.- Cs recaba unanimidad para reclamar al Estado reducir al 10% el IVA de servicios de peluquería y estética

El texto, presentado por la formación naranja, buscaba que esta rebaja se aplique, al menos, mientras el país se encuentre en la actual situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19.

El diputado de Cs David Muñoz ha defendido la iniciativa de su grupo, consciente de que es el Congreso donde se debe asumir esa modificación, por lo que ha pedido que allí también reciba el apoyo de las distintas formaciones.

Ha recordado que fue en septiembre de 2012 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy subió el IVA de este sector del 8 al 21 por ciento, lo que motivó que unas peluquerías vieran desaparecer clientes y otras que, sin repercutirlo en sus clientes, lo cargaron en su contabilidad interna, provocando "despidos y cierres".

En 2014, ha proseguido, el PSOE presentó una Proposición no de Ley solicitando la bajada del IVA, que el PP votó en contra, mientras que son los socialistas los que ahora, en el Gobierno, se oponen a ello.

En cuanto a la situación de la región, ha criticado que el sector no pudiera optar a determinadas ayudas relacionadas con la pandemia. "Si siguen con este listón tan alto se seguirá empujando a la economía sumergida a muchos profesionales que no quieren hacerlo, con una presión fiscal tan alta no les quedará otro remedio, por eso dejen de lado sus diferencias".

"ACTUAR RÁPIDO"

Desde el PP, la parlamentaria Gema Guerrero ha avanzado su intención de apoyar "de forma decidida" esta rebaja del IVA al sector, como han hecho también a nivel nacional, convencida de que "los profesionales del sector están al límite y no aguantan más". "Debemos actuar y actuar rápido", ha asegurado.

Ha recordado que las restricciones por la pandemia han provocado una caída de la facturación y el incremento de gastos para hacer de esos locales unos espacios más seguros y con más garantías y que, sólo durante la campaña de Navidad, la caída de ventas fue de hasta un 37,5 por ciento, así como las concentraciones que se produjeron por parte del sector en más de 70 ciudades españolas reclamando esa bajada del IVA al 10 por ciento.

Tras indicar que el PP defendió una enmienda en 2020 en el Congreso para modificar la Ley del Impuesto del Valor Añadido para aplicar el tipo reducido del 10 por ciento en el servicio de peluquería, ha apuntado que es el "momento" de que las Cortes soliciten al Gobierno de España "que reconsidere su decisión" y ha demandado al Ejecutivo regional que incluya al sector entre los beneficiarios de las ayudas que convoque.

ESTUDIO RIGUROSO

El socialista Antonio Sánchez ha asegurado que entienden las reivindicaciones y problemas del sector y son "claramente sensibles a los mismos", pero ha apreciado que tiene "profundos problemas estructurales desde hace tiempo" que "sería necesario abordar e intentar resolver", más allá de un tipo impositivo de IVA o de otro.

Ha admitido que ninguno de los tres partidos han sido "coherentes" en este tema -tampoco Cs, ha remarcado-, mostrándose a favor de la iniciativa de la formación naranja. "La bajada del IVA mientras dure la pandemia en este sector se puede contemplar, debatir, y si se estudia de forma rigurosa en el seno de las instituciones que tienen competencia para eso".

Sánchez ha recordado que es el Congreso de los Diputados el que tiene que modificar la Ley del IVA, ha repasado las distintas ayudas del Gobierno autonómico que sí han "salvado negocios y puestos de trabajo" y ha incidido en que "no se pueden pedir ayudas para todos y pedir bajar los impuestos" a la vez, destacando que el del IVA en concreto "contribuye de manera importante a financiar cuestiones como la sanidad".

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha intervenido en último lugar para felicitar al PSOE por su apoyo, criticar la "demagogia" de Cs cuando tienen un grupo en el Congreso donde se podría haber presentado este texto y evitar "estos debates", y la falta de memoria del PP, cuyos "problemas" tienen que resolver los socialistas; y ha abogado por "ir buscando soluciones en la medida de la capacidad financiera de la Comunidad Autónoma".