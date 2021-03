Hipotecas atractivas, tipos bajos, oportunidades... Cinco motivos para comprar casa este año y no otro

El sector inmobiliario no está pasando por su mejor momento. Tras años de subida de precios, tanto en la compra de vivienda como en el alquiler, antes de la pandemia esa tendencia parecía ralentizarse, pero con el Covid-19 definitivamente se frenó en seco. 2021 ha comenzado con incertidumbre para el sector, no solo por la crisis económica derivada de la situación sanitaria, sino también por los cambios regulatorios en el mercado del alquiler que, evidentemente, afectan también a los propietarios de viviendas. En este contexto, diferentes equipos de analistas prevén correcciones en los próximos meses. Si se está pensando en adquirir un inmueble, estos son algunos de los motivos por los que merece la pena hacerlo este año.

Aumento de las oportunidades

Por muy saturado que esté el mercado, si se tiene paciencia siempre es posible encontrar una oportunidad de compra. Lo cierto, es que en momentos de crisis económica estas oportunidades aumentan. Si se está alerta, es muy probable que se que pueda adquirir una vivienda con descuento en los próximos meses.

Tipos de interés bajo mínimos

Las compras masivas de deuda por parte de los Bancos Centrales tienen un efecto directo: la bajada de los tipos de interés. En 2016 el Euribor cotizó por primera vez en negativo, y desde entonces no ha parado de descender. Es cierto que esta semana ha comenzado con un leve repunte en su tasa diaria, pero aun así el Euribor a un año sigue situándose en el -0,5%, su nivel más bajo de la historia. La compra de vivienda suele requerir financiación ajena y estos niveles hacen que los tipos de interés a los que se conceden los préstamos sean más atractivos que nunca.

Hipotecas atractivas

¿Hipoteca fija o variable? Las dos opciones, según Finect, tienen sus ventajas y desventajas. “La clave para elegir entre un préstamo de vivienda a tipo fijo o variable está en saber cómo funciona cada una, las perspectivas económicas y la situación personal del comprador”, afirman desde la plataforma. En todo caso, si los tipos de interés marcan mínimos también lo hacen las hipotecas. Su tipo de interés medio, según el Banco de España, se situó en 1,56% en enero (último dato disponible), el mínimo de toda la serie histórica. Entre las ofertas más destacadas del mercado a tipo fijo y sin vinculaciones a 30 años destaca la de Evo banco a un 1,75% TAE, que puede llegar a un 1,55% si se contrata un seguro de hogar y se ingresa una nómina. En esta misma línea, la de Openbank ofrece un 2,01% TAE, mientras que si se contratan los mismos productos que en Evo Banco (nómina y seguro de hogar), desciende a 1,86%. Por su parte, la hipoteca Sin Mochila, del neobanco de Anbank, My Investor se sitúa en el 1,88% TAE a 25 años, máximo de años a los que se puede contratar.

Adelantarse a los competidores

El Covid ha modificado la vida de la sociedad, y entre los cambios que ha provocado se encuentran las preferencias por el tipo de vivienda. El confinamiento ha hecho valorar más los espacios abiertos, las terrazas o zonas ajardinadas, las estancias más amplias, las grandes ventanas exteriores… Sin olvidar que el teletrabajo requiere introducir la oficina en casa y que, por lo tanto, también precisa de una zona dedicada a ello. Muchas personas están buscando una vivienda que cumpla con estas nuevas necesidades o se plantean hacerlo próximamente, por lo que adelantarse antes de que la oferta se reduzca siempre es una buena opción.

Bajada de precios

El equipo de análisis de OCU Fincas y Casas consideran que los datos sobre el empleo y su relación con la capacidad de los hogares españoles para generar ingresos estables tendrán lógicamente impacto en los precios de la vivienda. Así, los expertos esperan mayores bajadas de precios a medida que los efectos económicos de la crisis se hagan más visibles. “Estamos en una senda de claro repliegue de precios. Los precios están cayendo lentamente, pero no se ve el fondo y con las malas perspectivas económicas nos tememos que ese fondo no llegue en 2021, sino en 2022 o incluso más allá”, afirman. Hasta ahora, en su opinión, la propensión de los españoles a comprar sigue siendo fuerte, lo que ha hecho que las bajadas no hayan sido tan grandes como podría esperarse. “Los efectos de la crisis se notarán de forma retarda”, sentencian.