Ari bendice la mesa "y al caudillo" en su cita de 'First dates' y afirma que "el feminismo es satánico"

Una de las citas de First dates más comentadas por redes sociales este miércoles fue la de Ari (Aurelio) y Mamen, ya que su conversación durante la cena en el restaurante dio pie a numerosas observaciones.

La primera en llegar fue la madrileña, que volvió al local de Cuatro en busca del amor que no encontró en su primera cita, y le dejó un mensaje en un posavasos a su pareja del día: "Quiero que comparta mi forma de vida cristiana".

"En el futuro me veo en un matrimonio, casada por la iglesia y, si Dios quiere, teniendo muchos hijos porque tengo muchas ganas, pero no sé si él querrá", afirmó Mamen en su presentación.

Su cita fue Ari, que señaló que tenía ganas de "tener pareja porque creo que es el destino que casi todos tenemos en la vida: Formar una familia, tener hijos, educarlos y seguir así por muchos años".

Carlos Sobera quiso saber el motivo de su soltería, a lo que el madrileño le respondió que "me casé con una chica por lo civil al acabar la universidad. En ese momento era una persona atea, pero según pasaron los años me fui aproximando a la religión, pero ella no era cristiana y a los siete años lo dejamos".

"Me considero una persona católica, practicante y tradicional. Aquí busco una chica igual", afirmó. "En cuanto a ideología y pensamiento político busco a una persona como yo, conservadora, de derechas tradicional", añadió.

Antes de comenzar a cenar, Ari bendijo la mesa: "El niño Jesús, que nació en el portalillo bendiga esta mesa, a nosotros y al caudillo", para, posteriormente, charlar y comprobar que coincidían en muchas cosas.

El madrileño comentó que tenía 33 años, a lo que Mamen contestó que era "la edad de Cristo", mientras que Ari destacó que "también era la edad a la que mataron a José Antonio Primo de Rivera".

Otros de los comentarios más destacados de la velada fueron que "el feminismo es una ideología moderna y satánica, no tiene cabida en una mente cristiana", afirmó Ari; "las religiones las acepto todas", señaló Mamen, mientras que el madrileño le contestó que "la única verdadera es la de Cristo, hay que evangelizar y darla a conocer al mundo con caridad".

Al final, Ari sí que quiso tener una segunda cita con Mamen "para conocerla un poquito mejor porque tiene valores parecidos a los míos". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar porque "me ha parecido un chico muy majo".

Muy criticados en redes

