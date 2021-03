Cataluña exige al Gobierno poder usar la vacuna de AstraZeneca en mayores de 55 años: "O actúan ellos o actuaremos nosotros"

La consellera de Salut de Cataluña, Alba Vergés, y el secretario de Salut Pública de esta región, Josep Maria Argimon, han exigido este miércoles al Ministerio de Sanidad que rectifique su postura sobre el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus en personas mayores de 55 años y permita su administración por encima de esa edad, como ya han hecho otros países de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Suecia o Bélgica.

"El Gobierno español es de los pocos que siguen poniendo Astra solo a menores de 56 años", han recordado un artículo publicado este miércoles en La Vanguardia, donde han afirmado que "el Ministerio de Sanidad tiene que tener más cintura y adaptarse a las nuevas evidencias".

"Solo una administración sin competencias como el ministerio es capaz de no aportar agilidad a la toma de decisiones. A los que nos toca asumir todas las responsabilidades no estamos dispuestos, porque si no nos quedaremos atrás y eso no nos lo podemos permitir", han sentenciado.

"Como decía la semana pasada Daniel Prieto-Alhambra, investigador de la Universidad de Oxford, 'España es un despropósito, porque vacuna a más jóvenes que mayores'", han añadido en la misiva, donde destacan que ahora una investigación de Escocia demuestra que los ingresos hospitalarios de mayores de 80 años cayeron un 81% a partir de la cuarta semana de la vacunación

"Desde Catalunya, por lo tanto, no nos cansaremos de hacer todas estas reivindicaciones y con Astra tenemos claro que no podemos esperar mucho más. Nos jugamos la salud de nuestros ciudadanos. Así, pues, o actúan ellos o actuaremos nosotros", zanjan en la carta.