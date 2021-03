Ábalos viajará a Canarias después de Semana Santa para firmar la nueva adenda al Convenio de Carreteras

Está adenda permitirá a la Comunidad Autónoma liquidar la antigua deuda por los fondos no transferidos entre 2012 y 2017, y contar con 407 millones de euros más para obras de carreteras en las Islas.

"Lo que hemos hecho es, con colaboración, con coordinación y con cooperación, arreglar un problema que dejaron otros a la Comunidad Autónoma de Canarias", aseguró el consejero. "Lo que hemos hecho, en el año y medio que llevamos al frente del Gobierno, es resolver una deuda de 864 millones de euros, 1. 000 millones si sumamos los intereses de demora. Estamos en condiciones de firmar ya, en pocas semanas, la adenda para acabar definitivamente con este debate de la deuda que el Gobierno de España mantiene con esta Comunidad", dijo.

Ante una interpelación de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Nayra Alemán, sobre el último acuerdo cerrado hace una semana por el presidente de Canarias y el consejero de Obras Públicas con el ministro José Luis Ábalos, Sebastián Franquis afirmó que con la nueva adenda "al fin se da solución a un problema que lleva casi una década en el debate político regional".

"Me sorprenden mucho algunas valoraciones que se han producido estas últimas semanas respecto al convenio de carreteras", aseguró el consejero, para añadir que "es verdad que ha habido un timo: los 864 millones de deuda que tenía el Gobierno de España con esta comunidad y con varios protagonistas. El primero, el gobierno central del Partido Popular, que condenó a esta Comunidad Autónoma a no cumplir un convenio de carreteras que, sin embargo, en otras comunidades sí cumplieron, aplicando solo con Canarias toda la política de austeridad en aquellos momentos. El otro protagonista fue el anterior Gobierno regional. Unos, el PP, porque no cumplieron con el Convenio de carreteras, y otros porque en torno al convenio iniciaron, aquí en Canarias, una batalla política hablando mucho de carreteras pero ejecutando poco. Hablaban mucho en los periódicos y los medios de comunicación, pero poca obra se veía en la calle".

El consejero aclaró que el actual Convenio lo firmó el anterior Gobierno para 9 años, que cuentan desde diciembre de 2018 hasta 2027, y con siete anualidades financieras, es decir, que se recibirían fondos hasta el año 2025 quedando los dos últimos años del Convenio, 2026 y 2027, para liquidar el convenio en marcha y, por tanto, se firmaron sin ninguna financiación prevista.

Ahora, gracias a la adenda que se ha negociado, la Comunidad Autónoma ingresará en los años 2026 y 2027 un total de 407 millones de euros, por lo que el Gobierno anterior firmó un Convenio de 1.200 millones de euros y ahora superará los 1.600 millones.

"Lo hemos hecho hoy o ahora, porque antes había un gobierno en funciones", explicó Franquis. "Hubo dos elecciones y había que aprobar un presupuesto. Y cuando ha habido un presupuesto es cuando nos hemos sentado, de forma definitiva, con el Ministerio para cerrar un convenio de forma definitiva con una adenda que yo espero firmar con la presencia del ministro en Canarias, para empezar a finiquitar la deuda histórica que el Gobierno de España adquirió con esta comunidad hace ya casi 10 años", añadió.