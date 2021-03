Frank Cuesta carga contra el joven mordido por una serpiente de cascabel: "Es un delincuente, un despojo"

El herpetólogo y activista contra el tráfico de animales Frank Cuesta ha hablado duramente contra un joven que hace días fue mordido por una serpiente de cascabel en un pueblo de Toledo. En un vídeo de Youtube y de forma irónica, Frank Cuesta comienza a contar la historia.

"Había un chico que iba paseando por el monte y tristemente le mordió una serpiente de cascabel. Ese chico tuvo la sangre fría de llamar al servicio de Emergencia. También tuvo el conocimiento de decir que necesitaba un antídoto específico... esto es lo que ha salido en las noticias", decía Cuesta.

"He esperado tres días. Este chico ha salido de la UCI y su vida no corre peligro, aunque va a tener consecuencias por mucho tiempo", recalcaba, antes de entrar en calificativos.

Tal y como se se sospechaba, el joven de 31 años mordido, el pasado domingo, por una serpiente de cascabel en La Puebla de Montalbán (Toledo) guarda relación directa con este tipo de reptiles peligrosos. De hecho, la Guardia Civil le imputa varios delitos al haber descubierto en su domicilio 44 reptiles muy tóxicos y 12 escorpiones letales. El joven mordido por una cascabel en Toledo tenía 44 serpientes venenosas. (GUARDIA CIVIL)

"Este no es un pobre chico, es un criminal, este tío es un delincuente, un terrorista, un despojo", le descalificaba Cuesta en su vídeo.

"El chico al que le mordió la serpiente es este", hacía ver el herpetólogo antes de poner su foto en pantalla. "Yo a este chico me lo encuentro por el monte y busco una serpiente para que me muerda y acabar con mi vida rápidamente porque me muero del miedo", decía Frank Cuesta.

El presentador de Wild Frank mostraba el Facebook del joven mordido por la serpiente, donde aparece jugando y posando en fotos con diversas serpientes. "Este chico no es una víctima", remarcaba Frank Cuesta, que aseguraba que "me ha puesto a parir en el grupo de sus amiguetes durante mucho tiempo". "No es una víctima, trapichea con serpientes, esta gente vende serpientes a cualquier inconsciente, por 30, 50 euros, serpientes de cascabel", acusaba el herpetólogo.

"Este tío y sus amigos están poniendo en peligro a toda la sociedad. Está delinquiendo todos los días, mientras tenga esas serpientes que son letales. Las está criando, las está vendiendo y las guarda en su casa", según Cuesta.

"Ahora en el monte no sabes lo que te puedes encontrar con esta gentuza", decía Cuesta, antes de insistir en llamarles "terroristas".

"Se inventa una historia del monte... ¿y qué pasa con la serpiente en el monte? ¿Qué pasó? Estuvieron buscando esa serpiente y pusiste en peligro a la gente que la estuvo buscando", se quejaba Cuesta.

El herpetólogo quiso hacer ver cuál es el problema: "Yo cuando enseño serpientes no pongo en peligro a nadie [...] Esos animales hay que verlos en sus hábitats naturales. Vosotros estáis poniendo en peligro a toda la sociedad porque esas serpientes son letales y pueden matar a cualquier persona si se escapan. Y sabéis que se escapan".

"En España no hay cientos, hay miles de serpientes letales. Poco está pasando", hace ver Frank Cuesta, que augura que "va a haber un disgusto, aquí hasta que no pasan las cosas no se hace nada. Hay mucho trapicheo".

Así que Frank Cuesta se dirigía directamente a Sergio Torres, director general del organismo gubernamental Derechos Animales: "Estas serpientes van a traer enfermedades, tienen garrapatas letales para el humano. Sacáis leyes para todo, os sacáis leyes de debajo de los calzoncillos por las mañanas. ¿Por qué no sacáis una ley para que el que tenga animales peligrosos que le caiga un puro pero gordísimo, que se arruinen, que vayan a la cárcel? Dejad de marear la perdiz. Que murió un chico hace poco en Algeciras", recordaba Cuesta

"He hablado con el PP, no me hicieron ni puñetero caso, con el PSOE, ni puñetero caso", aseguraba el activista.

"Estáis dándole un mal nombre a la herpetología y a las serpientes", decía Frank Cuesta antes de entrar en descalificativos personales contra el joven, al que la Guardia Civil ha abierto una investigación contra el hombre por un delito de maltrato animal, de protección de la flora, fauna y animales domésticos, y otro contra la seguridad colectiva, tras encontrar serpientes en unas instalaciones supuestamente de su propiedad.