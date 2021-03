Cronología de un "trauma evitable": del espíritu 'carmenista'... a la ruptura de Más Madrid

La ruptura interna del grupo Más Madrid era ineludible. Pero el "trauma" que ha ocasionado en la izquierda madrileña "podría haberse evitado", señala a este medio José Manuel Calvo, uno de los cuatro concejales que ha dado la patada a la formación con la que Carmena se presentó a la reelección del 2019.

"No se nos ha respetado la autonomía y estamos en un proceso de arrinconamiento progresivo para que nos callemos", creen tanto el exconcejal de Urbanismo como la ex número dos de Carmena, Marta Higueras. Por eso, dice, "no nos ha quedado otra que dar el paso". Ahora aspiran a formar una nueva plataforma que tenga el mismo espíritu que el que tuvo en sus inicios. "No nos vamos a dejar imponer las reglas y normativas de ningún partido", ha señalado Higueras.

2014. Asociaciones vecinales y anticapitalistas y otros movimientos progresistas aunaron fuerzas creando la plataforma Ganemos Madrid. Entonces quedaba medio año para las siguiente elecciones municipales.

Enero de 2015. Podemos se sumó a Ganemos Madrid para presentarse juntos a los comicios. Poco después se formó Ahora Madrid con Manuela Carmena en la cabeza de lista.

Mayo de 2015. Carmena gana las elecciones por mayoría y forma gobierno gracias al apoyo de los socialistas, pese a que el Partido Popular obtuvo más votos. En los inicios del mandato la ahora exalcaldesa formó su núcleo duro. Los concejales Rita Maestre, Marta Higueras, José Manuel Calvo e Inés Sabanés eran los concejales gozaban de su mayor confianza. También formaban parte de ese círculo cercano tanto Luis Cueto ( sobrino político de la exalcaldesa y ex coordinador general de Alcaldía) como Felipe Llamas pese a no tener acta.

Junio 2015. Apenas había tomado el bastón de mando cuando su recién nombrado concejal de Cultura tuvo que dimitir a causa de unos tuits publicados en 2011. Guillermo Zapata duró 48 horas en el puesto creando la primera crisis en la formación.

2017. Durante estos años la relación entre Carmena e Iglesias fue deshinchándose hasta acabar en la confrontación. "No, no es mi socio", dijo entonces la alcaldesa con respecto al líder de Podemos, gracias a quien ella accedió al Gobierno de Cibeles. La ruptura de Pablo Iglesias con Iñigo Errejón también salpicó la política municipal. Un año más tarde la entonces alcaldesa fue forjando su relación con Errejón. El año siguiente firmaron el acuerdo para presentarse juntos a las elecciones de 2019 bajo el nombre 'Ahora Madrid'.

2019.Carmena pierde los comicios y deja el partido. Ahora Madrid pasa a llamarse Más Madrid y continúa desde la oposición con dos líderes y dos proyectos distintos. Marta Higueras, fiel al espíritu de su predecesora, y Rita Maestre abren la primera grieta. Ambas aspiran a liderar el grupo. Finalmente ambas comparten la portavocía: la primera es orgánica y la segunda, mediática. Poco a poco Maestre le va pisando el terreno.

2020. La escisión se materializa. El espíritu de la primera formación de 2014 era el de ser un partido político instrumental, es decir, sin formalizarse. Y esto mismo ocurre en la primavera de 2020 cuando Más Madrid pasa a ser un partido orgánico con Maestre a la cabeza. Por esta razón, la número dos de Manuela Carmena deja la formación pero mantiene su acta de concejala en el Ayuntamiento de Madrid. "En coherencia con ese espíritu político y con el compromiso adquirido con los 505.159 votantes que nos dieron su apoyo, he tomado la decisión de no participar ni en la constitución del partido político Más Madrid ni en su desarrollo posterior". Lo hace para su reconstrucción política pero trabajando en Más Madrid desde la "independencia".

Al poco tiempo le sigue José Manuel Calvo sigue y Marta Gómez Lahoz. Antes ya habían dimitido Pablo Soto, Inés Sabanés y Estrella Sánchez. La ruptura entre las que compartieron portavocía era pactada. En el documento, Marta Higueras pedía autonomía para ella y los tres ediles que querían llevar a cabo su propio proyecto. Rita Maestre se lo concedía a cambio de la portavocía del grupo que entonces compartían. Sin embargo, "nunca se cumplió", señala Calvo a este medio quien dice haber sufrido en sus propias carnes el boicot de sus compañeros cuando él mismo ha querido llevar a cabo alguna iniciativa. Según el exconcejal de Urbanismo la actual líder de Más Madrid no habría cumplido su parte porque "nunca se lo creyó". Rita Maestre "lo pactó para poder ser portavoz sin que Marta se lo disputara. Y una vez conseguido el objetivo, lo ignoró".

2021. Maestre e Higueras no esconden sus diferencias. Acuden separadas a los actos y no se prestan a fotografiarse juntas. Ni se saludan. Así ha sido desde hace meses pero no ha sido hasta ahora, a inicios de mayo, cuando se ha producido la ruptura total.