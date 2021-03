Se cumplen dos años de la trágica muerte del actor Luke Perry

Fue uno de los actores más reconocibles de su generación y dio la vuelta al mundo gracias a Sensación de Vivir (Beverly Hills 90210) donde interpretó a aquel joven rebelde que volvía locas a las fans. Hoy se cumplen dos años de su fallecimiento.

El actor ingresó de urgencia a principios de marzo de 2019, tras sufrir un ictus cuando se encontraba en su casa de Sherman Oaks, California.

Los médicos sedaron a la estrella, con la esperanza de darle a su cerebro la posibilidad de recuperarse del trauma. Sin embargo, el daño fue demasiado extenso y el 4 de marzo falleció.

Nacido en Ohio, Perry llegó a Los Ángeles después de graduarse en la escuela secundaria. Las cosas no fueron fáciles para este joven del medio oeste que vivía a duras penas asfaltando carreteras, mientras se presentaba a castings esperando a que sonara la flauta. Una vez contó que llegó a hacer más de 215 audiciones antes de que le dieran una oportunidad para un anuncio de televisión.

Comenzó su carrera participando en culebrones hasta que el productor Aaron Spelling le escogió para que fuera el rico, solitario y melancólico Dylan McKay de la exitosa Sensación de Vivir (1990), desde 1990 hasta 1995 y desde 1998 hasta 2000, momento en que se terminaba la ficción, que un éxito que le llevó incluso a aparecer en la revista Vanity Fair.

La CW le eligió en 2016 para meterse en la piel del padre de Archie en la serie Riverdale, una ficción en la que apareció por última vez hace apenas un mes, gracias a las imágenes ya grabadas.

La última película rodada por Perry fue Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino.

Tenía dos hijos, Jack y Sophie, y estuvo casado con Rachel Sharp desde 1993 a 2003.