Cómo aumentar la humedad de una planta que lo requiera constantemente

Además del riego o la cantidad de luz que reciben, las plantas también necesitan cubrir algunas necesidades relacionadas con la humedad, sobre todo, las plantas de interior, ya que el ambiente del hogar suele ser seco debido a la calefacción y el aire acondicionado.

La mencionada humedad es importante para las plantas porque gracias al nivel de vapor en el aire pueden transpirar. Ambientes muy secos, sobre todo, para algunas especies tropicales que necesitan mayores niveles de humedad, son muy perjudiciales.

Las begonias, los geranios el espatifilo son tres ejemplos de plantas de interior que requieren mucha humedad ambiental, por lo que si no se va a poder satisfacer esta necesidad, lo mejor es optar por otras especies, tales como los cactus.

Trucos para aumentar la humedad en el hogar

Si se cuenta en el interior con una planta que necesita altos niveles de humedad se pueden llevar a cabo algunos trucos que consiguen aumentarla. Uno muy sencillo es perfecto para los meses de frío, en los que hay que poner la calefacción y la sequedad aumenta. Así, bastaría con poner un paño húmedo sobre el radiador que se encuentre en la misma estancia que la planta.

Otra de las fórmulas más conocidas para conseguir mejorar la humedad de las plantas de interior es pulverizarlas con agua, que no debe estar muy fría. Lo mejor es que esté a temperatura ambiente. El agua no debe tener cal y no debe echarse sobre las flores.

Por otro lado, si se tienen varias plantas en el hogar, dejar todas ellas en la misma estancia ayuda a aumentar la humedad del ambiente, por lo que todas ellas podrían beneficiarse, según la especie.

Por último, se puede optar por colocar la maceta de la planta dentro de un recipiente con gravilla y agua, algo beneficioso para conseguir humedad.