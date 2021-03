Demi Lovato explica por qué ha perdido peso de una forma tan drástica

No suele tener pelos en la lengua. De un tiempo a esta parte, Demi Lovato siempre se ha caracterizado por tratar todos los temas sin tapujos, a veces con extraños resultados (como cuando afirmó que tiene contacto con extraterrestres aportando sus "evidencias") y otras, como su defensa del pensamiento body positive, muy aplaudidas por sus seguidores. Precisamente de esto último, con respecto a su cambio de peso, hablado recientemente.

A sus 28 años, la cantante ha compartido con sus followers en Instagram (donde acumula algo más de 100 millones) cómo ha sido para ella esa reducción tan grande, que ha llegado a tildar de "accidente", algo que ha sorprendido pues suele ser alguien que tiene bien claro contra quién se enfrenta en ciertas cuestiones: en el tema de sus trastornos alimenticios culpó a Disneyporque había gente vigilándola "para que no comiera".

En su última publicación, que en apenas un día ha acumulado más de millón y medio de likes, la también actriz norteamericana (de Alburquerque, Nuevo México) ha explicado cómo dejó de pensar hace unos meses en las dietas y en contar calorías y que para su sorpresa eso ha hecho que ahora presente una nueva figura.

"He perdido peso de forma accidental", comienza diciendo la autora de éxitos como Sorry Not Sorry,OK Not To Be OK o Sober. "Ya no cuento las calorías. Ya no hago tanto ejercicio. No me limito ni purgo. Y yo, sobre todas las cosas, ya no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta... y de hecho he perdido peso", ha asegurado.

Lovato, quien hace apenas unos meses presumió de estrías para reflexionar sobre su proceso de recuperación de la bulimia que padece, entiende que esto es "una experiencia diferente", pero que se siente "plena", no "de comida", sino de "sabiduría divina y guía cósmica". Asimismo, da cuatro conceptos que para ella son un leit motiv: "Paz. Serenidad. Alegría. Y amor".

Justo hace un par de días subía otra publicación en la que la artista reflexionaba sobre las "nada realistas expectativas de belleza" que provocan los filtros, usando uno de ellos para exponer que ni esos eran sus "verdaderos ojos" ni su piel "tan suave" y se preguntaba si de verdad necesitaba una nariz tan pequeña o cómo los adolescentes van a aceptarse si se exponen a ellos. "Gracias a Dios que no existían cuando yo tenía 13 años...", argumentó.