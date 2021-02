Demi Lovato critica las fiestas de revelación de género y las califica de 'transfóbicas'

En Estados Unidos son muy comunes las conocidas como fiestas de revelación de género, unas reuniones de familia y amigos en la que los futuros padres desvelan cuál es el sexo del bebé que esperan.

Habitualmente esto se hace con toda la parafernalia, decoración, comida... y normalmente algún tipo de elemento azul o rosa para el anuncio, puede ser confeti, una tarta de uno u otro color o cosas similares.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con esas celebraciones, por ejemplo, la cantante Demi Lovato, que las considera transfóbicas.

"Es falso e incorrecto pretender que las fiestas de revelación de género no son transfóbicas. No puedes tener tu proverbial pastel binario rosa-azul y comértelo. No se trata de corrección política, es simplemente... lo correcto. Condenamos las revelaciones de género no por nuestra identidad, sino por la realidad", decía la cantante.

Y es que para Demi Lovato y otras personas es el propio niño, al crecer, el que debe decidir con qué género se siente identificado, o con ninguno de los habituales femenino o masculino, si es el caso.

La transfobia también es una forma de pensar que entiende a las personas no trans como más naturales / orgánicas y borra a todas las demás. Estas ideas, como la binaria de género, alimentan el maltrato de todas las personas, pero especialmente de las personas trans y no conformes con el género", explica, pues considera que pensar que las personas solo pueden ser hombres o mujeres es discriminatorio, así como asociar los genitales al género.

Para la cantante y para Alok Vaid-Menon, autora en la que se basa la publicación de Lovato, esa concepción de que el pene o la vagina determinan tu género, que es lo que se hace en las fiestas de revelación, "borra a las personas que se sienten niños con vagina o niñas con pene" y enfatiza que nadie se hace "trans" a lo largo del tiempo, si no que se nace así.

"Solo nosotros como individuos podemos decidir nuestro género", sentencia.