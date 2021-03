Más Madrid exige crear una comisión que dé seguimiento a 'las 21 medidas contra la violencia machista'

En septiembre de 2019, el entonces recién llegado al área de Familias e Igualdad Social se propuso alcanzar un consenso unánime en la lucha contra la violencia machista. Tras meses de diálogo- con especial hincapié en lograr el apoyo de Vox-, Pepe Aniorte anunció las '21 medidas contra la violencia de género'. Un plan dirigido a combatir la violencia contra las mujeres durante los próximos cuatro años que salió gracias al 'sí' de Más Madrid y PSOE. Finalmente VOX se abstuvo.

Ha pasado un año y cuatro meses desde que el Pleno de Cibeles diera luz verde a este paquete de medidas. Sin embargo, la oposición denuncia que "no se aprecia ningún avance". De ahí que el grupo de Rita Maestre (Más Madrid) exija ahora-en marzo de 2021- crear una comisión que dé seguimiento a dicho plan, tal y como avanza a 20minutos.

"Desde el principio destacamos que estas 21 medidas eran poco ambiciosas, no significaban un avance importante respecto a lo que se venía haciendo y además no estaban acompañadas de un compromiso presupuestario, por lo que existía el riesgo real de convertirse solo en papel mojado como creemos que realmente ha sucedido", indica Maestre.

Esto sucede, por ejemplo, en el cuatro punto donde el Gobierno se compromete a "realizar campañas de información y sensibilización sobre la violencia sexual dirigida a jóvenes y realizando formación específica para la atención a las víctimas en los programas destinados a violencia sexual. Del mismo modo, se continuarán las campañas de concienciación para prevenir este tipo de violencia en espacios de ocio". Según Más Madrid "desde el 2019 no se aprecia ningún avance en la creación de Espacios Seguros en el ámbito del ocio nocturno. Es una línea de trabajo iniciado en enero de 2019 y paralizada desde entonces", señala.

También ocurre en la quinta medida, gracias a la cual se crearía del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres con información y datos abiertos de violencia de género (pareja y ex pareja), violencia sexual, de trata y prostitución forzada, así como de mutilación genital femenina o matrimonios forzados de menores, a realizar en cooperación de la Dirección General de Innovación y Estrategia Social. De nuevo, "no hay ningún avance en este sentido", insiste Más Madrid. "El Observatorio no se ha constituido, ni se ha dotado económicamente su creación ni aparece en el último presupuesto aprobado para el año 2021", señalan.

La oposición tampoco confía en la ejecución de novena medida. Esta promete elaborar una estrategia para abordar la detección y el apoyo integral a mujeres mayores de 65 años, a mujeres inmigrantes, gitanas, con discapacidad, transexuales y a niñas como grupos más vulnerables de sufrir diferentes violencias y por estar más invisibilizadas, reforzando las actuaciones desde los Espacios de Igualdad y mejorando la coordinación con la Dirección General de Mayores. "El Programa Buen Trato a Mujeres Mayores en Villaverde, lo han eliminado y un recurso usado mayoritariamente por mujeres inmigrantes, el Espacio de empoderamiento de empleadas del hogar y cuidados de Usera, también lo han eliminado, denuncia Más Madrid.

"Se comprometieron a contribuir para que en Madrid haya ocho Centros de Crisis en 2025, ha pasado prácticamente la mitad del mandato, y no han avanzado ni un milímetro", dicen en alusión al décimo punto de los compromisos. "En 2020 no se creó ningún Centro Atención 24/365 para víctimas de violencia sexual, y en los presupuestos de 2021, tampoco hay previsión presupuestaria para la creación de ninguno...", continúan.

Por todo ello, el grupo de Más Madrid pide al equipo de Pepe Aniorte que formen una comisión de seguimiento que convoque la primera reunión el próximo 22 de marzo. Así se dará cuenta de las medidas concretas que se pudieran estar desarrollando y valorar si dichas medidas estuvieran dando cumplimiento a los objetivos planteados, explica Maestre a este medio.