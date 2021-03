Gamarra (PP): España necesita una alternativa de centro derecha a un "mal gobierno" de PSOE-Podemos

En rueda de prensa, en Zaragoza, donde se ha reunido el Comité de Dirección del Grupo Popular en el Congreso, Gamarra ha esgrimido que si el PP gobierna, se logrará "la vuelta a la solvencia" y a la seguridad y estabilidad política e institucional "que los españoles merecen y que España necesita", desde la "moderación".

Ha abundado al señalar que el Ejecutivo de Sánchez no aporta las garantías, estabilidad y solvencia "que los españoles necesitamos ante una crisis sanitaria, económica e institucional que es la que se promueve desde el propio Gobierno".

Así se ha pronunciado tras ser preguntada por el barómetro de GAD3 realizado para NIUS Diario, publicado este lunes, 1 de marzo, según el cuál el PP gana en intención de voto y en escaños, situándose entre los 92 y 96 frente a los 89 actuales.

En otro orden de cosas, Gamarra ha comentado que no había "ninguna novedad" respecto a la negociación con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte, ha dicho que no había visto la entrevista que este domingo ha emitido La Sexta de Jordi Évole al expresidente del PP y del Gobierno de España, José María Aznar. "No la vi, no tengo nada que decir", ha apuntado.