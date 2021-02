Desahucian por error a una anciana de 97 años: se fue de viaje y al volver se encontró la casa completamente vacía

Rosario, una anciana de 97 años residente en el municipio barcelonés de L'Hospitalet de Llobregat, no podría llegar a imaginarse lo que le sucedería por irse de viaje. Tras pasar unos días fuera y volver a su casa, se encontró con que le habían cambiado la cerradura y saqueado la vivienda. ¿Lo peor de todo? Que fue por error.

Según cuenta 'Espejo Público', la anciana pagaba religiosamente todas las facturas y no debía absolutamente nada, por lo que no entendió nada cuando el juzgado y las administraciones de la finca donde tiene su piso alquilado le llevaron a cabo el desahucio mientras ella no estaba. Y es que, efectivamente, se trataba de un error. El desalojo de la vivienda tendría que haberse llevado a cabo en el ático del mismo edificio, y no en el sobreático, donde vive la anciana.

Aunque el abogado de Rosario logró solucionar el problema a los dos días, hay hechos que costará enmendar, como la ausencia de todos los objetos, electrodomésticos y, en definitiva, pertenencias personales de la anciana, que se llevaron al desvalijar la vivienda para subsanar la supuesta deuda. Pero lo que más tristeza le produce, según ha confesado en el programa, es haber perdido un diario de memorias que llevaba escribiendo a su hijo desde hacía años y que estaba a punto de llegar a su fin.

El hijo de la mujer ha hecho un llamamiento a los trabajadores que participaron en el desahucio para pedirles que "por favor" le devuelvan las pertenencias de su madre.