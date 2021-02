Kim Kardashian vuelve a Instagram tras pedir el divorcio a Kanye West con la única fotografía posible

Realmente, y después del 2020 que habían pasado juntos, prácticamente a nadie le ha cogido por sorpresa que Kim Kardashian haya dicho 'hasta aquí hemos llegado' y le haya pedido el divorcio a Kanye West tras casi siete años de matrimonio. Y es normal que se tomara unos días, después de esta decisión, libre de redes sociales, pero cuando ha vuelto a Instagram...

El tema es que ya de por sí ha tenido que suponer un duro varapalo para Kimberly tomar la decisión de separarse del padre de sus cuatro hijos (North, Saint, Chicago y Psalm, nacidos en 2013, 2015, 2018 y 2019, respectivamente) como para no hacer este anuncio como suele hacer la familia Kardashian: siendo las mayores influencers del planeta y dándoselo a sus seguidores directamente.

En este caso ha llegado a la prensa a través de una filtración y quizá la empresaria de 40 años no quiso hacer más leña del árbol caído, por eso no estuvo presente en el mundo digital hasta este lunes. Después de su última publicación en la que posaba con un modelito y veneraba las virtudes de su nueva dieta vegetariana (y eso que su hermana Khloé le dijo que se relajara a la hora de dar lecciones), había un motivo más importante que Kanye West para volver.

Porque Kim Kardashian no piensa hablar de su divorcio con el rapero por ahora, porque parece que sí habló de sus problemas en su reality (y le sentó fatal al músico), pero de quien no puede olvidarse es de su padre, que justo nació el día 22 de febrero de 1944.

El último post de la socialité es un recordatorio a su padre, Robert Kardashian, el famoso abogado que defendió a su amigo O. J. Simpson durante el mediático juicio al exjugador de fútbol americano y actor, con una fotografía en la que aparece el patriarca del Klan junto a Khloé, Kourtney, Kimberly y Robert Kardashian Jr.

"¡Feliz cumpleaños, papá! Te celebro cada día pero hoy aún más. ¡Tengo tanto que contarte! Llamé a tu número de teléfono móvil y me preguntaba si alguien me contestaría después de todos estos años. De hecho, no puedo creer que todavía lo recordara", comienza diciendo Kim.

"Ven a visitarme pronto en un sueño", afirma la empresaria, en la que para algunos ha sido una pulla velada a Kanye después de su espeluznante regalo de cumpleaños a su esposa el pasado verano: un holograma del padre muerto. "¿Puedes también enviar una señal a través de la forma de las aves de las que siempre hablamos? ¡Te extraño muchísimo!", termina.

Además, justo después Kim Kardashian comenzó a subir multitud de stories, pero ninguna sobre Kanye: todas son antiguas fotografías de su padre hasta las últimas, en las que graba a través de la ventanilla de su coche un parque eólico mientras suena la canción (ya famosa en TikTok) drivers license, de Olivia Rodrigo.