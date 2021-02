Khloé Kardashian le pide a su hermana Kim que se calme juzgando a la gente por su dieta

Quizá sea parte de la trama de la última temporada de Keeping Up With The Kardashians. O quizá solo sea una actualización en formato celebrity del famoso meme de Vamoh a calmarnoh. Lo que es seguro es que Khloé Kardashian le ha dado un toque de atención a su hermana mayor, Kim, acerca de su nueva dieta y su actual actitud con los que no la han cambiado de una forma tan radical como ella.

Todo empezó en el Sister Boot Camp, una reunión vacacional de la familia que realizaron recientemente en las Islas Turcas y Caicos, en el Mar Caribe. Allí, la empresaria pretendía despejarse de todo lo que actualmente se está hablando de ella y de su más que posible divorcio de Kanye West.

En dicho campamento, Kim Kardashian tomó la decisión de centrarse en sí misma y en sus cuidados, cambiando sus hábitos alimenticios hacia una tónica más vegetariana, basando sus comidas por una parte en dejar de comer carne y, por otra, en aumentar la ingesta de frutas y verduras.

En las stories de Instagram, donde tiene más de 200 millones de seguidores, la empresaria de 40 años habló este miércoles sobre este cambio utilizando uno de sus más conocidos memes, añadiendo un texto algo polémico, a pesar de que utilizaba un tono humorístico.

"¡Yo, juzgando a la gente que no lleva una alimentación basada en las verduras! Es broma, yo no juzgo. Es broma, sí lo hago", comentó Kimberly, que ya recibió hace pocos días una lluvia de críticas por decir, luciendo figura en bikini, que estaba en "el paraíso" en mitad de la pandemia.

Ha tenido que ser su hermana Khloé quien, reposteando la publicación de Kim en sus propias stories de Instagram (casi 130 millones de folllowers), le contestase que quizá se ha pasado y que es mejor reflexionar sobre los beneficios de esta nuevo régimen antes de pontificar.

"Escucha, pastelito mío, llevas siguiendo una dieta basada en verduras apenas unos meses. Cálmate un poco que aún estamos tratando de ponernos al día", le hizo saber la también empresaria y socialité de 36 años. No se sabe la reacción de Kim Kardashian a la respuesta de su hermana o si la tomará en consideración o, quizá, si estarán dejando pistas de la vigésima entrega del reality que protagonizan.