Lluvia de críticas a Kim Kardashian por decir en bikini que está en "el paraíso" en mitad de la pandemia

Quizá no haya sido el mejor timing del mundo. También es que su privilegio de clase parece haber hecho que Kim Kardashian haya olvidado lo que está ocurriendo a su alrededor. Incluso en su propia vida. La diva ha entendido que donde esté el disfrute personal que se quite todo lo demás y, claro, le han llovido las críticas.

Al borde de un divorcio que han tildado de "inminente", con varias polémicas asolando su matrimonio con Kanye West, en especial las que han tenido como protagonistas a Jeffree Star, que no para de recibir mensajes de raperos —quién sabe muy bien por o para qué—, y la de Cole Carrigan —aunque ya se ha desdicho—, Kimberly ha decidido posar.

No es algo que sorprenda per se, puesto que la influencer se dedica a ello, pero ni las palabras elegidas ni la imagen acompañan al momento que estamos viviendo. Y así se lo han hecho ver una oleada de seguidores que se han quedado estupefactos.

La hija de Kris Jenner aparecía ante sus más de 200 millones de seguidores (en su cuenta de Instagram) y sus casi 70 millones en Twitter en bikini, junto a una enorme piscina y sin otorgarle demasiada importancia no ya a su separación, sino a que estamos inmersos en una pandemia.

"This is more than life... this is paradise" ["Esto es más grande que la vida... esto es el paraíso", en español], escribía la empresaria de 40 años, parafraseando unos versos de la famosa canción de 2005 del cantante Jeremih y su canción homónima Paradise.

En mitad de la crisis del Covid-19, que en Estados Unidos ha superado ya los 400.000 muertos, sus followers no han tardado en afearle el gesto y la despreocupación que está enseñando a sus fans y multitud de comentarios han respondido a la publicación, sobre todo en la red social del pajarito.

Thats right people suffering and you showing off and bragging well done — john nsno jevons (@wakeyblue) January 19, 2021

we're in a pandemic kim — m ari a (@mjferreiram) January 19, 2021

It may be paradise for you but not for the 400,000 dead from covid. — Santiago Svidler (@SantiagoSvid) January 19, 2021

You’re in paradise? Okay fine. But to show it off while there are more than 400,000 deaths from covid is extremely disrespectful. But do you, boo. 💅🏻 pic.twitter.com/kJXQM1msAT — Joanie ✨Joan (@StylistJoanie) January 19, 2021

Sometimes you gotta read the room Kim lol — that1Guy4romCali310 (@_That1_Guy) January 20, 2021

"Estamos en una pandemia, Kim", "Esto está muy bien: la gente sufriendo y tú presumiendo", "Quizá sea el paraíso para ti, pero no para todos los muertos por coronavirus", "Extremadamente irrespetuoso. Pero tú en el paraíso, genial" o "En ocasiones tienes que ser consciente de lo que hay a tu alrededor, Kim" han sido algunos de los mensajes que le han dejado a la socialité.

Lo más curioso es que en un momento dado de la polémica los que mejor conocen a Kim Kardashian y recuerdan cada frase y momento mítico de Keeping Up With The Kardashians le han recordado una frase que le decía su hermana Kourtney después de que Kimberly estuviese nerviosa y triste por haber perdido en el océano un pendiente de diamantes de 75.000 dólares: "Kim, there's people that are dying" ["Kim, hay gente que se está muriendo"].