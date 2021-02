Aguirre descarta hablar ahora de "medidas aperturistas" en Andalucía

"A finales de esta semana o principios de la que viene, una vez pasado el puente del Día de Andalucía". Es cuando se celebrará la próxima reunión del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, conocido como comité de expertos, para decidir el mantenimiento de las restricciones actuales en la comunidad o una posible relajación de las mismas. Así lo aseguró este lunes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que concretó que todo dependerá de la evolución de la pandemia en los próximos "dos o tres días".

En cualquier caso, Aguirre pidió que los datos "no llamen a engaños" porque, aunque la incidencia está "bajando de forma paulatina", todavía "estamos al nivel de la primera ola" y el porcentaje de vacunación vacunada "es muy pequeño todavía".

En este sentido, "todo se irá viendo", incidió el consejero, quien subrayó que "lo importante no es salvar la Semana Santa, sino salvar vidas", aunque intentando buscar en la medida de lo posible un "equilibrio" entre salud y economía. Así, recordó que "de forma automática" se da una desescalada con apertura de municipios y actividad esencial al bajar la incidencia de 500 o 1.000 casos o cuando el nivel de alerta sanitaria desciende de cuatro a tres, lo que permite también cuestiones como la ampliación de aforos.

Respecto al resto de limitaciones, como el confinamiento perimetral de la comunidad y las provincias, el toque de queda, el límite de cuatro personas para las reuniones y el cierre a las 18.00 horas de la actividad no esencial, Aguirre manifestó que "solo bajarán si la incidencia baja de una forma muy importante", una circunstancia que, con riesgo extremo, no se da "por ahora". Por todo ello, el responsable de Salud afirmó que "no es momento todavía de hablar de medidas aperturistas".

Respecto a la movilidad en Semana Santa, Aguirre apuntó al grupo de trabajo creado en el Consejo Interterritorial de Salud para "el abordaje selectivo" de esta "época de movimiento", como ya se hizo en Navidad. Se trata, añadió, de lograr "un planteamiento lo más cohesionado posible (entre las autonomías) para ver si se contempla o no la movilidad entre comunidades", lo que, a su vez, "tendrá mucho que ver con la movilidad entre provincias".