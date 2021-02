Indignación de los funerarios españoles: están en primera línea ante los muertos por Covid pero no les priorizan la vacuna

Desde Sanidad se insiste en que es necesario establecer priorizaciones de grupos en la estrategia de vacunación porque por ahora no hay dosis para toda la población. Sin embargo, hay reclamaciones de muchos sectores que ellos sí creen que también son prioritarios. Es el caso de las funerarias que piden ser vacunados contra el coronavirus por considerar que sus trabajadores también se exponen a mucho riesgo.

"Somos el último eslabón", exclaman las funerarias de varias comunidades autónomas, que exigen ser incluidas entre los grupos prioritarios. Cabe recordar que el pasado 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad consideró que el personal de las empresas de servicios funerarios tiene "las mismas necesidades que el personal sanitario”. Pero, a día de hoy, según señala Alfredo Gosálvez, secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), han recibido pocas respuestas a sus reivindicaciones.

Contactaron ya en diciembre con el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública y con las Consejerías de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas para trasladar esta petición y que por lo menos "tengan una respuesta" para saber cuándo les toca vacunarse. "No nos podemos permitir no dar servicio", valora Gosálvez.

Sin embargo, este sector dice sentirse ignorado por las administraciones ya que después de más de dos meses solo recibieron respuestas de algunas Comunidades y estas les contestaron "que lo indicarán a su debido tiempo" sin dar más detalles, mientras que el Departamento de Darias no les ha ofrecido ninguna solución.

"Son unas condiciones en las que nos jugamos el tipo, pero aún así, no sabemos cuándo nos van a vacunar"

El riesgo en domicilios

"Recogemos fallecidos por Covid de residencias, hospitales y lo peor, de domicilios", cuenta a 20minutos Alberto Leyte, un empleado de una funeraria de Salamanca. El trabajador se siente más expuesto cuando es en domicilios porque en muchas ocasiones los familiares de los difuntos "no saben si ha muerto o no por Covid". Por tanto, los funerarios tampoco, hasta que lo confirma un certificado médico pero ellos ya lo habrían trasladado.

También se encuentran con gente, que por el duelo, obviamente, no ha pensado en ventilar los pisos y que en ese momento no lleven mascarillas. "Son unas condiciones en las que nos jugamos el tipo, pero aún así, no sabemos cuándo nos van a vacunar. No nos tienen en cuenta", lamenta.

Cuenta que encuentran a los fallecidos en "el baño, el pasillo o en la cama" y rodeados de bastantes familiares, "de 6 a 8 personas", que también pueden estar contagiados. "Nosotros tenemos que hacer la recogida y llevarla al tanatorio o donde sea, entonces intentamos estar el menor tiempo posible, pero muchas veces te lleva más de media hora".

Al principio, aclara, entendían que "las prioridades son las residencias y demás gente mayor", pero que ahora ven que se están vacunando hasta los "farmacéuticos". "Me parece pues que estamos olvidados totalmente. Somos el último eslabón de la Junta de Castilla y León. Además, cuando les reclamamos, se pasan la pelota a otros".

¿Qué comunidades están vacunando a los empleados de funerarias?

Hasta hoy, solo la Comunidad de Madrid da fechas y asegura Gosálvez que les confirmó hace diez días que vacunará a los profesionales funerarios en la II Fase del Plan de Vacunación contra la Covid-19.

Aragón, por su parte, constató a Panasef que "procedía a iniciar todo el proceso de vacunación del sector". También se comprometieron a hacerlo Cataluña y Cantabria, según recogen otras asociaciones.

En la Comunidad Valenciana, que no lo comunicó, en algunas "zonas de salud de la región, llamaron a las empresas funerarias para vacunar" como es el caso de la localidad de Alcoy. "Ahí ya procedieron a vacunar", apunta Gosálvez.

"Entonces, no es que estemos en la primera línea, sino en primerísima línea"

Los contagios en funerarias

Aunque Panasef no tiene registrado a nivel nacional el número de trabajadores de funerarias contagiados, señala que actualmente las bajas provocadas por el coronavirus ya superan el 10% del total de los funerarios en Cataluña.

Con estas bajas, para poder sacar adelante el trabajo, las empresas tienen que "reforzar plantillas, redoblar turnos, o tomar medidas para que, por supuesto, al ser un servicio social, la sociedad no sufra".

El sector lamenta que después de meses tan duros no se les tenga en cuenta en el plan de vacunación contra la Covid como un grupo prioritario. "No es una petición que hacemos gratuitamente, sino que es una cuestión de seguridad nacional. Prácticamente cuando vas a recoger a un fallecido a su domicilio y la familia tiene varios miembros contagiados, estás en contacto directamente con el virus", considera Gosálvez.

"Entonces, no es que estemos en la primera línea, sino en primerísima línea. Y no solamente los empleados del del cementerio o los que se encargan de transportar a los fallecidos, sino también las personas que están en la relación con la familia haciendo el cierre de la contratación del servicio o lo que sea necesario", concluye.