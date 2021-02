Un estudio israelí muestra una eficacia del 85% de la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19

Un estudio del hospital israelí Sheba, difundido este viernes y publicado en la revista científica The Lancet, mostró que la primera dosis de la vacuna producida por Pfizer y BioNTech disminuyó en un 75% las infecciones de coronavirus al menos dos semanas después de su administración.

El estudio es el primero en Israel, y uno de los primeros en el mundo, sobre la eficacia de la primera dosis de la vacuna de Pfizer, que fue medida en base a una muestra de poco más de 7.000 trabajadores del centro médico en el que se realizó.

Los resultados mostraron una baja eficacia de la primera dosis en las primeras dos semanas desde su administración pero una alta eficacia pasados los primeros 14 días.

Además de identificar una disminución del 75% en la cantidad de personas que contrajeron coronavirus, el estudio mostró también una reducción del 85% en la cantidad de personas que evidenciaron síntomas de COVID-19.

Según el estudio, estos datos permiten concluir que es posible demorar la administración de la segunda dosis en países con escasez de vacunas, de manera que más personas puedan ser inoculadas.

Sin embargo, sus autores enfatizaron que es necesario realizar más pruebas, sobre todo enfocadas en la duración del efecto de una única dosis, antes de decidir si una política de una única dosis es recomendable. "Lo que nosotros mostramos es que se puede conseguir un nivel significativo de vacunación incluso con una única dosis", explicó a Efe Arnon Afek, director del hospital Sheba y uno de los autores del estudio.

"Países que necesitan vacunar a grandes cantidades de población y no tienen la capacidad logística para administrar tantas vacunas al mismo tiempo, como el Reino Unido, decidieron empezar con una única dosis y posponer la segunda hasta que un mayor porcentaje de la población esté vacunado", agregó, indicando que este estudio brinda evidencia científica en apoyo a esa decisión.

En cuanto a la muestra utilizada para esta investigación, Afek admitió que si bien la cantidad de gente no es particularmente elevada, los sujetos estudiados fueron monitoreados de forma constante y minuciosa, algo que fue posible dado que todos trabajan en el hospital, donde fueron presentando informes diarios sobre su estado de salud.

Epidemiólogos canadienses

Este estudio ha salido a la luz un día después de que la investigadora Danuta Skowronski, jefa de Epidemiología de Influenza y Patógenos Respiratorios Emergentes del British Columbia Centro de Control de Enfermedades (BCCDC, por sus siglas en inglés) de Canadá y su colega, el epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud Pública de Québec Gaston De Serres, instaran a los gobiernos a retrasar la administración de la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer tras arrojar una eficacia del 92,6% después de la primera dosis.

Los epidemiólogos canadienses Skowronski y De Serres publicaron este miércoles una carta en la revista científica The New England Journal of Medicine en la que afirman que sus hallazgos revelan que "incluso antes de la segunda dosis", la vacuna BNT162b2 (el suero elaborado por Pfizer y BioNTech) "era altamente eficaz, con una eficacia del 92,6%, un hallazgo similar al de la vacuna mRNA-1273 (la de Moderna), que mostró una eficacia tras la primera dosis del 92,1%".

Según sugerían en su artículo, "con una primera dosis tan protectora", y dada la escasez actual de dosis suministradas, "los beneficios podrían maximizarse aplazando las segundas dosis hasta que a todos los miembros del grupo prioritario se les ofrezca al menos una dosis".

Los investigadores reconocían que "puede haber incertidumbre acerca de la duración de la protección con una dosis única", su bien sostienen que "la administración de una segunda dosis en el plazo de un mes desde la primera, como se recomienda, proporciona poco beneficio adicional a corto plazo", mientras que las personas de alto riesgo que se quedan sin la primera dosis se dejan "completamente desprotegidas", advierten.