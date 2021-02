Investigadores piden retrasar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer: "Aporta poco beneficio adicional a corto plazo"

La investigadora Danuta Skowronski, jefa de Epidemiología de Influenza y Patógenos Respiratorios Emergentes del British Columbia Centro de Control de Enfermedades (BCCDC, por sus siglas en inglés) de Canadá y su colega, el epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud Pública de Québec Gaston De Serres, han instado a los gobiernos a retrasar la administración de la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer tras arrojar una eficacia del 92,6% después de la primera dosis.

Los epidemiólogos canadienses Skowronski y De Serres publicaron este miércoles una carta en la revista científica The New England Journal of Medicine en la que afirman que sus hallazgos revelan que "incluso antes de la segunda dosis", la vacuna BNT162b2 (el suero elaborado por Pfizer y BioNTech) "era altamente eficaz, con una eficacia del 92,6%, un hallazgo similar al de la vacuna mRNA-1273 (la de Moderna), que mostró una eficacia tras la primera dosis del 92,1%".

Según sugieren en su artículo, "con una primera dosis tan protectora", y dada la escasez actual de dosis suministradas, "los beneficios podrían maximizarse aplazando las segundas dosis hasta que a todos los miembros del grupo prioritario se les ofrezca al menos una dosis".

Los investigadores reconocen que "puede haber incertidumbre acerca de la duración de la protección con una dosis única", su bien sostienen que "la administración de una segunda dosis en el plazo de un mes desde la primera, como se recomienda, proporciona poco beneficio adicional a corto plazo", mientras que las personas de alto riesgo que se quedan sin la primera dosis se dejan "completamente desprotegidas", advierten.

Por ello, sostienen que "dada la escasez actual de vacunas, el aplazamiento de la segunda dosis es una cuestión de seguridad nacional que, si se ignora, seguramente resultará en miles de hospitalizaciones y muertes relacionadas con la covid-19 este invierno en Estados Unidos, hospitalizaciones y muertes que habrían sido prevenidas con una primera dosis de vacuna", zanjan.

Respuesta de Pfizer

Por su parte, desde Pfizer han respondido a los autores de este artículo que todavía no se han estudiado dosificaciones alternativas de su vacuna y que, en cualquier caso, esta decisión recae en las autoridades sanitarias de cada país o continente.

"En Pfizer creemos que es fundamental que las autoridades sanitarias realicen una vigilancia de los programas de dosificación alternativos implementados para garantizar que las vacunas brinden la máxima protección posible", afirmaron en una respuesta que se puede leer en la misma carta publicada en el The New England Journal of Medicine.

El caso de Reino Unido

Cabe recordar que esta estrategia que proponen los científicos canadienses es la empleada por el Gobierno de Reino Unido, que decidió priorizar el uso de las primeras dosis para abarcar a un mayor número de habitantes. Para ello, desde el inicio de su campaña de inmunización decidió espaciar hasta doce semanas la segunda dosis (los fabricantes de Pfizer establecieron 21 días para su segunda dosis; los de Moderna, 28; los de AstraZeneca, entre 28 a 84 días después).

A principios de este mes ya eran 10 millones de británicos los que habían recibido la primera dosis de una vacuna. Las autoridades sanitarias confían en que todos los mayores de 50 años hayan recibido la primera dosis de la vacuna para mayo.

El primer ministro Boris Johnson admitió este lunes que hay señales interesantes de que las vacunas -Pfizer y AstraZeneca- están funcionando. De acuerdo con datos oficiales, a principios de enero se alcanzó un pico de 68.053 contagios diarios, si bien esa cifra ha decrecido desde entonces y ayer se comunicaron 10.625 nuevos casos.

En España, la última actualización de la Estrategia de Vacunación diseñada por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas recoge la recomendación de espaciar hasta seis meses la administración de la segunda dosis de la vacuna, pero solo a aquellas personas menores de 55 años y sin factores de riesgo que hayan pasado ya la covid-19 y cuenten con anticuerpos adquiridos por superar la enfermedad.