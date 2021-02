La Comisión de Salud Pública que se celebra este miércoles por la mañana tiene previsto acordar los próximos grupos de población que serán vacunados contra la covid-19 en España. Serán, en primer lugar, los mayores de 80 años no institucionalizados (que no vivan en residencias), seguidos por las personas de entre 70 y 79 años y, en tercer lugar, las de entre 56 y 69 años. Todos ellos con los sueros de Pfizer y Moderna, pues la vacuna de AstraZeneca de momento no tiene datos suficientes sobre su eficacia en mayores de 55 años.

Así lo han propuesto algunas Autonomías, según informa TVE, que piden que los siguientes grupos a vacunar se establezcan por edades y no por colectivos. Añaden que para emplear las dosis de AstraZeneca se establezca un nuevo grupo de edad de entre 45 y 55 años.

En estos momentos la Comisión de Salud Pública sigue reunida y desde el Ministerio de Sanidad se comunicará la decisión final en cuanto termine. La ministra Carolina Darias ya explicó la semana pasada que "lo lógico" es administrar las vacunas de Pzifer y Moderna para los colectivos de mayor edad (hasta los 55 años mientras la Agencia Europea del Medicamento no diga lo contrario) y la inyección de AstraZeneca para los colectivos de trabajadores esenciales.

En la tercera actualización de la Estrategia de Vacunación, acordada la semana pasada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos del ramo, se establecen seis colectivos priorizados hasta el momento.

En primer lugar y como se comunicó desde un principio, los residentes y el personas sanitario de la residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.

Grupos y fases de vacunación Henar de Pedro

Tras ellos, los sanitarios de primera línea, seguidos por el grupo definido como 'otro personal sanitario y sociosanitario', en los que entran los trabajadores del ámbito hospitalario, de atención primaria o dentistas, así como los servicios de ayuda a domicilio o funcionariado de instituciones penitenciarias. Y, en cuarto lugar, los grandes dependientes.

El quinto grupo definido por el Gobierno y las Comunidades Autónomas es el de personas de 80 años y más años (las nacidas en 1941 y en años anteriores).

En sexto lugar serán los trabajadores esenciales en activo, entre los que la estrategia contempla a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y las Fuerzas Armadas, así como los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial.

Otro de los puntos establecidos fue el de espaciar hasta seis meses la administración de la segunda dosis de la vacuna a todas aquellas personas menores de 55 años y sin factores de riesgo que hayan pasado ya la covid-19 y cuenten con anticuerpos adquiridos por superar la enfermedad.

Así va la vacunación en España

Tras haber prácticamente culminado en centros sanitarios y sociosanitarios, las comunidades han inaugurado -o están a punto- una nueva fase de la campaña de vacunación con los mayores de 80 años y los trabajadores esenciales, una etapa que algunas piensan llevar a escenarios multitudinarios para hacerla masiva, entre ellas Canarias, que va a utilizar grandes pabellones deportivos, campus universitarios y recintos de ferias y congresos.

Una campaña que ha sufrido otro imprevisto con la reducción la entrega semanal de Moderna a todos los países de la UE; esta semana enviará al nuestro alrededor de 200.000 dosis, algo más de la mitad de las inicialmente previstas, aunque la compañía compensará este retraso en marzo. No obstante, el Gobierno aprobó este martes el acuerdo que posibilita a España a adquirir 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer/BioNTech, fruto del acuerdo de la UE con esta farmacéutica y cuya entrega se producirá a partir del próximo mes de abril.

Con el salto de la vacunación a la población general, muchas comunidades están planteando campañas masivas, aunque el Ministerio de Sanidad cree que de momento es "perfectamente asumible" por el Sistema Nacional de Salud, que tiene capacidad "de sobra" para administrar las dosis que llegan actualmente, según dijo ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

Las primeras en hacerlo han sido Andalucía y Murcia, que han trasladado ya la vacunación a pabellones deportivos, pero otras se plantean habilitar museos, universidades e incluso coches (vacautos) en un futuro no muy lejano, cuando las dosis que reciben semanalmente se incrementen.