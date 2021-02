Marín dice que la Diputación deberá reintegrar los 5 millones por el PFEA si no está justificado "debidamente"

Así lo ha indicado el consejero a preguntas del parlamentario socialista por Málaga Javier Carnero, quien ha cuestionado al dirigente andaluz si la Consejería va a ser "diligente" y ha recordado que el Gobierno andaluz, del que forma parte el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, pide que se devuelva un dinero de 2017, cuando, ha hecho hincapié, éste era el presidente de la Diputación malagueña.

Precisamente, este pasado miércoles el Pleno de la institución acordó, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y el no adscrito Juan Cassá y la abstención de PSOE y Adelante Málaga, solicitar a la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía que deje sin efecto la reclamación de devolución de ese dinero, asegurando que su ejecución supondría "un perjuicio económico de imposible o difícil reparación". Además, aludieron a las diversas alegaciones que se han presentado y a las complicaciones que se registraron aquel año.

Al respecto, Marín ha señalado durante la comisión que la Consejería de Administración Local ha realizado 80 reclamaciones de reintegro con respecto al PFEA, a administraciones "de todos los colores políticos. De todos. Y diputaciones de todos los colores".

En el caso de la Diputación de Málaga, ha admitido que es el montante mayor, por encima de los 5,7 millones, pero ha insistido en que al Gobierno andaluz "le da igual quién haya sido el presidente y si no se ha cumplido con la certificació lo tienen que reintegrar y punto". "Esto es lo que tiene que hacer una administración responsable", ha defendido.

Así, el titular de Administración Local ha dicho al parlamentario socialista que ha cumplido con su "obligación" que no es otra que reclamar a la Diputación de Málaga esos más de cinco millones de euros: "Me da igual el presidente y el partido, algo que no se ha hecho en otras ocasiones", ha señalado en referencia a anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía.

"Hay 80 expedientes de reintegro, está aquí la lista uno por uno, en este caso es la cantidad más importante y la Diputación de Málaga en un pleno ha aprobado que van a presentar alegaciones, muy bien; se resolverá pero lo no justificado debidamente se tendrá que devolver, sea quien sea", ha enfatizado Juan Marín.