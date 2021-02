Moreno augura que las restricciones en Andalucía se mantendrán varios meses

Las restricciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus seguirán vigentes en Andalucía durante, al menos, los próximos meses. Así lo reiteró este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien aseguró que la desescalada no comenzará de una forma consistente "hasta que esté vacunado el 70% de la población". Y ese umbral de vacunación no se alcanzará, según los cálculos del Gobierno y en el mejor de los casos, hasta el verano. Moreno, no obstante, confía en que se pueda alcanzar ese objetivo en junio: "Estoy convencido de que si a partir de abril tenemos alrededor de cuatro millones de vacunas, que nos corresponderían, podemos en junio llegar al 70%".

"No estamos en circunstancias como para poder normalizar toda la actividad y movilidad social como todos quisiéramos hacer. No puedo hacer otra cosa, esas limitaciones van a seguir presentes, iremos abriendo y cerrando el grifo un poquito, pero nos queda todavía un trecho importante", afirmó el presidente tras una visita a las obras del Hospital de San Juan de la Cruz de Úbeda. Moreno indicó que "todos queremos desescalar y recuperar espacios", pero sostuvo que "desgraciadamente no se dan las circunstancias" para hacer una desescalada rápida, "como algunos sectores económicos legítimamente piden".

Las actuales restricciones mantienen confinadas perimetralmente la comunidad y todas las provincias, mientras que el horario de cierre de bares y comercios está fijado a las 18.00 horas. Además, las reuniones sociales están limitadas a un máximo de cuatro personas, y el toque de queda nocturno permanece vigente entre las 22.00 horas y las 6.00 horas. Todas estas medidas estarán en vigor, en principio, hasta el próximo 27 de febrero. Existe, sin embargo, la posibilidad de que la Junta decida prorrogar esas medidas mediante un BOJA extraordinario teniendo en cuenta, sobre todo, que ese fin de semana es el puente del Día de Andalucía (domingo 28 festivo que se ha trasladado al lunes).

"Tenemos que ser muy prudentes, seguimos teniendo la variante británica, que cada vez está más presente en Andalucía y que está sustituyendo a la de Wuhan de manera mucho más rápida y sorprendente de lo que parecía que íbamos a tener", expuso Moreno ante los periodistas.

En ese sentido, recordó que en España circulan dos variantes, "una de ellas confirmada, la sudafricana", mientras que en Portugal está presente la brasileña. Según el presidente, estas variantes son "complejas" y, además, "no tenemos toda la información sobre cómo son y cómo se van a comportar". Advirtió también de que estas variantes "contagian mucho más" y, por lo tanto, "son mucho más peligrosas". Por ello, pidió "seguir con prudencia" aunque "todos estamos cansados de la Covid y de luchar".

"Ni primavera, ni verano"

Moreno reclamó paciencia, responsabilidad y "pensar con cabeza" porque "de nada sirve correr para que después nos frene en seco otra vez la pandemia". Insistió en que "tenemos que ir con luces largas" y abogó por ir "pasito a pasito" intentando que las vacunas lleguen al máximo posible de personas. "Vamos a intentar salir de esta tercera ola, pero aunque hayamos superado el pico y estemos todos muy contentos porque estamos ya en descenso, es evidente que todavía estamos con mucha presión hospitalaria".

No obstante, el presidente espera "ver si a lo largo de este mes de febrero se van desalojando los hospitales y se puede hacer alguna cosa", pero remarcó que, cualquier proceso de desescalada, siempre será "con limitaciones".

Reconoció, eso sí, que "ya no le pone metas, ni primavera ni verano" porque el virus "nos ha enseñado que da giros inesperados" y que "nos sorprende cuando menos lo esperamos con subidas explosivas". Moreno afirmó que no quiere "alentar falsas expectativas" porque "tendremos que acostumbrarnos a convivir" con el virus, aunque también dijo que "hay luz al final del túnel".