El Gobierno ve clara "la excepción" del aceite de oliva en el nuevo semáforo nutricional Nutri-Score y se basará en avales científicos para el jamón

La directora general de Consumo del Ejecutivo central, Bibiana Medialdea, ha señalado este miércoles "la excepción" que representa el aceite de oliva en la calificación del sistema Nutri-Score teniendo en cuenta al aval científico sobre sus bondades; si bien, en el caso del jamón ibérico ha apuntado que, en función de los estudios científicos respecto a sus cualidades nutricionales, se verán si se permite su excepción o no como en el aceite de oliva.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Medialdea ha explicado que este sistema de calificación viene a facilitar la comparación de etiquetado entre productos de la misma categoría para que el consumidor pueda tomar una decisión de compra con información al respecto.

"Hay un consenso amplio en que, aunque este índice tiene algún problema en el etiquetado, es el que mejor funciona y compara alimentos dentro de la misma categoría", ha señalado la directora general de Consumo, que ha reconocido que se trata de "una simplificación y siempre se pierde información y se cometen errores".

Así ocurría, según ha detallado, con el aceite de oliva que por su gran contenido en grasas "queda mal clasificado", pero "son saludables" y así lo avalan los estudios científicos, por lo que esto se va a tener en cuenta para la calificación de Nutri-Score.

En el caso del jamón ibérico, Medialdea ha señalado que "todas las excepciones se basan en criterios científicos y para el jamón ibérico "habrá que ver el aval científico". "No lo tengo claro, la decisión no la toma Consumo sino en función de los estudios científicos que consideran las cualidades nutricionales del jamón y se verá si estas cualidades, como las del aceite, permite su excepción o no".