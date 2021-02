Garzón alcanza un principio de acuerdo para sacar el aceite de oliva del semáforo nutricional Nutriscore

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha alcanzado un principio de acuerdo para permitir que el aceite de oliva quede fuera del nuevo sistema de etiquetado de alimentos Nutriscore, un sistema europeo al que España negocia acceder que establece una clasificación por colores de cinco niveles en función de lo saludable del alimento en cuestión. Así lo confirman fuentes de Consumo después de que el sector aceitero español hubiera protestado por la inclusión de este producto en el escalón C a causa de su alto porcentaje de grasa.

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español solicitó hace unos días una reunión urgente con el ministro denunciando que el semáforo Nutriscore hubiera "enmascarado" los beneficios para la salud del aceite. "El consumidor verá que a un aceite de oliva virgen extra se le asigna la categoría C y el color amarillo, y ese es un mensaje de alerta en cuanto al consumo del producto", se quejaba la organización.

No obstante, Consumo confirma que esto no será finalmente así porque los aceites de oliva estarán exentos de incluir esa etiqueta. "Para hacer efectiva esta salida primero hay que formar parte de los comités de Nutriscore, pero ya se han avanzado las conversaciones y se entiende la posición del Ministerio de Consumo", sostienen fuentes del departamento de Garzón, que aseguran que "España ya ha planteado formalmente ante los órganos de gobierno de Nutriscore esta exclusión del aceite de oliva, lo que ha sido recibido positivamente por el resto de países".

Consumo recuerda, además, que el hecho de que España entre al sistema Nutriscore no significa que vaya a ser "obligatorio" automáticamente que todos los productos incluyan la etiqueta en sus envases, y asegura que "durante el tiempo que sea voluntario", ha "acordado con el sector de la distribución en España que no se exija a las productoras el etiquetado". "Pero es muy probable que sea obligatorio en el futuro, por eso es imprescindible agilizar los trámites de la exclusión del aceite de oliva ahora para que no pueda generar un impacto negativo en la industria española en el futuro", sostienen las fuentes consultadas.

Garzón también quiere que la exclusión del aceite de oliva del sistema Nutriscore se extienda a otros países. "Nutriscore ya se está implantando en países como Francia, Holanda y Alemania, con lo que estar dentro de los Comités (de gobierno y científico) es la única forma de defender el aceite en otros países, de forma que logremos que quede excluido del sistema", apuntan fuentes de Consumo, que insisten en que la exclusión "afectará no solo a los establecimientos en España, sino en todos los países donde se implanta".