La Policía Nacional detiene en Cartagena al presunto asaltante de tres viviendas habitadas por ancianos

Según informaron fuentes policiales en un comunicado, el Cuerpo tuvo conocimiento de dos robos con fuerza en dos viviendas de personas de avanzada edad, cuyo autor había accedido a las mismas durante la noche, mientras sus moradores dormían.

Las primeras víctimas fueron un anciano de 86 años y su mujer, a los que habían sustraído 800 euros que el matrimonio había sacado del banco para pasar el mes, y varias joyas. No era la primera vez que les sustraían algo de su propia casa, pues pocos meses antes había desaparecido un sobre que contenía 2.000 euros. En aquella ocasión el autor no había forzado nada y, por ese motivo, no formularon denuncia.

La segunda víctima era una mujer de 94 que vivía sola y cuyo estado no le permitía desplazarse a la Comisaría, siendo su sobrino quien puso la denuncia en su nombre. En esta ocasión, el ladrón se llevó 900 euros y un joyero que contenía, entre otras cosas, unos pendientes de oro con esmeraldas valorados en 6.000 euros, además de diversa documentación personal.

EN BUSCA DESDE 2017

El análisis de los vestigios hallados en las inspecciones oculares practicadas en ambas viviendas por agentes de la Brigada de Policía Científica dio como resultado la identificación del presunto autor de los robos. Se trata de un hombre al que le constan otras seis reclamaciones judiciales, estando en busca desde 2017.

Pese a los intentos del presunto asaltante por eludir la acción de la justicia, los agentes de Policía Judicial lograron averiguar donde residía y, al practicar un registro en su vivienda, lo pudieron localizar oculto en el interior de un sofá que estaba habilitado para tal fin. Además de su vivienda, también se registró otra colindante que estaba abandonada y en la que se presumía que podía guardar efectos procedentes de los robos.

Los investigadores lograron incautar numerosos objetos -teléfonos móviles, joyas de oro, relojes, insignias, billetes antiguos y monedas de colección, entre otros-, algunos procedentes de los dos robos investigados y que han podido ser entregados a sus propietarios.

Además, se identificaron y entregaron a su dueño los efectos sustraídos meses antes en la vivienda de otro anciano de 85 años, quedando aún depositados en dependencias policiales otros objetos cuya procedencia se está tratando de averiguar.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, que decretó su ingreso en prisión.