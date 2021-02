La economía digital puede dejar fuera a las personas con discapacidad: el riesgo de exclusión es real

La tecnología está haciendo posible la economía digital. En ella hemos empezado a habitar todos... o casi todos. Porque esta nueva economía puede dejar fuera a las personas con discapacidad. Fundación ONCE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad, alertan de que el riesgo de exclusión de estas personas es real.

El estudio Hacia una economía digital inclusiva para las personas con discapacidad busca concienciar sobre el impacto que un mundo laboral digital tiene en las personas con discapacidad e identificar las acciones necesarias para dar forma a un futuro del trabajo más inclusivo desde la perspectiva de la discapacidad. El trabajo se ha desarrollado en el marco de la iniciativa Disability Hub Europe (Dhub), que lidera Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social Europeo.

Según esta publicación, los principales impactos de esta revolución tecnológica en el mundo laboral son:

La creación de nuevos puestos de trabajo.

La obsolescencia de ciertas ocupaciones.

Los cambios en los puestos de trabajo tradicionales y en los procesos de contratación.

El crecimiento de formas de trabajo disruptivas.

El estudio advierte que "este nuevo escenario del mundo del trabajo trae consigo oportunidades sin precedentes para la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, pero también conlleva numerosas barreras digitales".

"El nuevo escenario trae consigo oportunidades sin precedentes, pero también numerosas barreras digitales"

Por un lado, las herramientas digitales permiten a las personas con discapacidad acceder directamente a oportunidades de empleo a través de plataformas de contratación en línea. Estas herramientas también pueden apoyarles en su trabajo. Sin embargo, si no poseen las competencias necesarias, si las TIC se encuentran fuera de su alcance o si las herramientas digitales no son accesibles, las personas con discapacidad no se beneficiarán de estas oportunidades y, por tanto, corren el riesgo de quedarse atrás.

Cómo evitar el riesgo de exclusión

El informe propone por ello garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad, promover las competencias digitales entre las personas con discapacidad y promover el empleo digital de las personas con discapacidad. "Es fundamental que las personas con discapacidad adquieran nuevas capacidades y mejoren sus competencias. También es importante garantizar que las iniciativas para fomentar el empleo digital incluyan a este colectivo", recalca.

Para hacer frente a estos retos y superar las barreras, el documento apela a la participación de los principales grupos de interés. A la Administración pública le reclama estrategias, normativas e iniciativas relacionadas con el mundo digital inclusivas. También que promueva la disponibilidad de datos desglosados en materia de discapacidad y digitalización.

Por su parte, al sector empresarial le anima a incluir a las personas con discapacidad en los programas de adquisición de talento y que garantice políticas de teletrabajo inclusivas, entre otras cuestiones. Por lo que respecta a la industria digital, le señala la necesidad de estandarizar un enfoque de Diseño Universal para los productos y servicios digitales.