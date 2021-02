Aidmur rechaza la convocatoria de oposiciones "por el riesgo que supone la pandemia"

Estas han sido las principales consecuencias extraídas de la última asamblea de interinos celebrada hace unos días y de las consultas y aportaciones realizadas por nuestros asociados, que exceden el medio millar de docentes.

Las razones para dichas acciones son, en primer lugar, las evidentes razones sanitarias y el riesgo de tener que celebrarse una convocatoria en plena pandemia. A esta situación, provocada por la Covid19, se le suma el hecho de que la consejería "no tiene previsto un protocolo claro para proteger a los participantes, incluyo así, miembros de tribunales y personal auxiliar".

"Tampoco está claro en qué situación legal quedan aquellos aspirantes afectados de alguna manera por el virus. Entendemos que siendo así, la Consejería está invitando a docentes contagiados y en cuarentena a asistir a un examen para el que se necesitan mínimo tres horas para su resolución en un sitio cerrado, ya que el no presentarse supondría, en el mejor de los casos, la pérdida de un año de estudio con lo que eso conlleva en materia de conciliación (sobre todo en un año como este) y en muchos otros la pérdida del puesto de trabajo", explican los interinos.

En este sentido, afirman que "tan grande es la irresponsabilidad de Esperanza Moreno, que sigue negándose a recibirnos, en un claro tic de autoritarismo, que no se ha dignado a dar la cara ni a aclarar de manera pormenorizada las consecuencias de su decisión".

Por otro lado, Aidmur también rechaza esta convocatoria de oposiciones por ser contraria al derecho comunitario. La sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, en sus apartados 100 y 101, "deja bien claro que los procesos selectivos no son adecuados para sancionar el abuso existente en la contratación temporal. Es por ello que AIDMUR ya inició una campaña de demandas judiciales en las que ya están inmersas cerca de 200 personas".

Aidmur se encuentra "tristemente sorprendida al comprobar que los sindicatos han tenido demasiados reparos en decir que no a unas oposiciones que nos ponen en peligro, literalmente. No entendemos lo del voto secreto si con orgullo cada sindicato defiende allí la postura de sus afiliados. Nosotros si defendemos la de nuestros asociados y no estamos por labor de ser cómplices silenciosos de la celebración de esta locura y esperamos su recapacitación, ya que los opositores se sienten indefensos sin su apoyo".

Dicho esto, y tras leer un comunicado, han apludido la postura del SIDI en este aspecto, ya que han manifestado públicamente su negativa para este proceso.

Los interinos siguen reclamando una reunión con la consejera de Educación, Esperanza Moreno, "ya que representamos a los docentes interinos de la Región y todavía no se ha dignado a recibirnos desde que está en el cargo. Simplemente queremos hacerle llegar personalmente las propuestas que en materia de educación se derivaron de nuestra asamblea y que ya le hemos hecho llegar por registro electrónico".

Del mismo modo, apelan "a su responsabilidad como consejera y a su sentido común como maestra y ex opositora, que conoce o debería conocer de primera mano las condiciones y el sobresfuerzo que están realizando actualmente los docentes debido al sistema de semi-presencialidad que se está llevando a cabo en esta Región".