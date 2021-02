Pablo Motos: "Con el coronavirus he tenido síntomas mentales como mucha tristeza, ganas de llorar y mal humor"

Pablo Motos volvió a El hormiguero y, tras comenzar el programa de este jueves junto a Nuria Roca y repartirse piropos e impresiones, el presentador quiso contar a sus espectadores "como me he sentido como si no hubiese cámaras".

"Tengo la sensación de que hablamos mucho de la covid, pero muy poco de la parte mental. En la televisión estamos dando una información y en la vida o en las casas está pasando otra", comentó el valenciano.

Motos comentó que "acabo de pasar por una enfermedad por la que se mueren cientos de personas todos los días, te da y es una ruleta rusa. He pasado miedo por mí y, sobre todo, por mi mujer por si la había contagiado".

"Cuando tienes esto –coronavirus- no sabes lo que puedes estar haciendo o contagiando", admitió el presentador, que destacó las medidas que toman en el programa: "Aquí hacemos test todas las semanas, y gracias a esto no he contagiado a gente sin saberlo, a mi equipo".

Y alabó estas pruebas: "Benditos PCR aunque algunos digan que no hay que hacérselos si no tienes síntomas", provocando el aplauso del público presente en las gradas del espacio de Antena 3.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Aunque he salido en el programa todos estos días y salía con toda la energía que podía, pero no he sido asintomático del todo, he tenido algunos síntomas mentales", afirmó. "He sentido mucha tristeza y ganas de llorar sin saber por qué, pero me han explicado que es normal", añadió.

También destacó que "también he tenido estos días muy mal humor y se lo ha comido mi mujer. Lo que no sé es que parte es de la covid y que parte soy gilipollas. Ella era la única conexión que tenía en ese momento con la vida y con la comida. Si hubiese querido, me podía haber aniquilado".

"Si ella me contesta como la he contestado yo y, a lo mejor, la siguiente bandeja no llega...", admitió Motos sobre su pareja. "Han sido unos días muy raros en los que también han pasado cosas buenas, la más importante, que me he sentido muy querido", aseguró.

Para terminar su monólogo, el presentador quiso destacar la labor "de esas personas a las que nunca se les ve la cara y que han trabajado estos días para que el programa siguiese saliendo bien: Mi equipo".

Todos los miembros de El hormiguero entraron en el plató para recibir el aplauso de todo el público y del propio Motos: "El trabajo en equipo es capaz de llegar donde nunca llegarías tú solo", concluyó el valenciano.