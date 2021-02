Motos vuelve a 'El hormiguero' tras su positivo por covid: "Nuria Roca ha sido la mujer que me ha salvado"

Tras 10 días, Pablo Motos volvió a estar al frente de El hormiguero este jueves. La novedad fue que lo hizo a dúo con Nuria Roca, su sustituta todos estos días en los que ha faltado por su positivo en coronavirus.

"Te he dejado el asiento a tu altura", comentó Roca, y destacó todos los accesorios que tiene el presentador en su mesa: "Tienes tus pañuelos, tus bolígrafos, el Ventolín, tu calefactor y ¿un orinal?".

Ambos dieron paso a la pausa de publicidad a la vez: "Parecemos las Twin Melody", exclamaron entre risas. A la vuelta, ambos se entrevistaron para conocer como habían vivido estos días, una en el plató y otro en casa.

"Necesito mucha sinceridad esta noche porque todavía estoy muy blandito y me gustaría entrevistarte", le dijo Motos a su colaboradora. "A mí me pasa lo mismo, quince años entrevistando a todo el mundo, tú también te tienes que soltar", le contestó ella.

Motos eligió a Roca hace un mes, por si acaso...

El presentador quiso recordar que "hace un mes, más o menos, fui a tu camerino y te dije que si tenía la covid, quería que el programa lo presentases tú, pero me dijiste que eso no iba a pasar".

La valenciana le contestó: "Te dije que gracias por la confianza, pero que eso no iba a pasar... y pasó". Entonces el presentador quiso saber cómo había sido la primera noche de Roca al frente de El hormiguero.

"Entré en pánico, pero de forma inconsciente. Parecía que no pasaba nada, pero no era verdad porque no consigo recordar qué sucedía. He olvidado el primer programa. Todo pasó, pero, en realidad, cuando me puse nerviosa fue al día siguiente".

Y reconoció que "no sé si lo hice bien, lo hice mal, no lo sé. No lo recuerdo, ni quiero". Entonces le dijo a Motos que quería saber qué pensó cuando le dijeron que se tenía que ir a casa y no iba a hacer el programa.

Pablo Motos y Nuria Roca, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El presentador afirmó que "fue como si me clavaran un machete en el pecho. Sabía que estaba mal porque no sentí nada, y eso fue porque estaba en shock.

En los últimos 15 años no he fallado ni un día: Lo he hecho estando enfermo, con las costillas rotas, recién operado, he enterrado a mi padre y a mi madre y he vuelto esa noche para hacer el programa con el corazón roto".

"De repente me llaman y me dicen: ¡A casa ya que puedes ser contagioso! Así, sin más. Es de esos momentos en los que ves que no eres nada y que la vida cambia en un segundo".

El presentador no paró de piropear a su colaboradora

Tras unos minutos de piropos, Roca quiso saber si a Motos le había gustado cómo lo había hecho. "Has estado espectacular, has iluminado este plató cada minuto, que cada noche sea especial...".

La valenciana admitió que "me vas a hacer llorar", pero el conductor del programa continuó piropeándola: "Le has dado al programa un toque diferente, uno tuyo, has sido graciosa, rápida, inteligente, humilde...".

Pablo Motos y Nuria Roca, en 'El hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

"Como presentadora tienes una alegría muy contagiosa, y de los bailes ya hablaremos en otro momento. Deseo que sepas una cosa muy importante y es que te quiero y eres una de mis personas favoritas. Eres la mujer que me ha salvado", concluyó Motos.