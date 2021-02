Sucesos.- Detenidos los responsables de una asociación por extorsionar a empresarios de ambulancias

Según ha explicado la Benemérita en un comunicado, los responsables de la asociación al parecer exigían pagos, fuera del control fiscal, de una cantidad 120.000 como condición para que a la empresa se le siguiera prorrogando el contrato que tenía adjudicado, y que cubría el servicio de transporte sanitario de enfermos crónicos a los centros donde se les realiza la terapia.

En el marco de la Operación Kranken, el Grupo de Delitos Económicos Tecnológicos, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha arrestado a estos dos hombres, que habrían extorsionado a los administradores de la empresa desde 2019.

Los hechos se remontan a finales de 2019, cuando los administradores de la empresa de transporte sanitario, tras varias reuniones con los representantes de la asociación, supuestamente comenzaron a ser extorsionados y empezaron a exigirles grandes cantidades de dinero.

Estos hechos se volvieron a repetir a finales de 2020. Esta vez, los ahora detenidos presuntamente amenazaron a los denunciantes con que, si no cumplían con sus exigencias, no solo no les prorrogarían el contrato sino que "no volverían a mover una ambulancia", ha detallado la Guardia Civil.

Esto fue el detonando que llevó a los empresarios a interponer una denuncia a finales de diciembre ante el temor a la pérdida de los contratos, que hubiera supuesto el despido de unos 45 empleados.

Para esclarecer los hechos, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Conselleria de Sanidad. Una vez finalizadas las pesquisas, el pasado 28 de enero se procedió a la explotación de la operación, que se saldó con la detención de las dos personas como presuntas autoras de un delito de extorsión. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Torrent.