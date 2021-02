Osasuna cumple con las obligaciones previstas en la ley sobre su deuda y en el aval para la reforma de El Sadar

Esnaola ha afirmado, en respuesta a una pregunta de Podemos en el Parlamento de Navarra, que en el caso de la ley de 2014, Osasuna paga la renta anual de la finca arrendada, que por mantenerse en Primera División asciende a 150.000 euros, y además se hace cargo de los gastos de mantenimiento y conservación de las fincas situadas en Tajonar, además de El Sadar.

En el caso del aval, Esnaola ha detallado que se firmó por la cantidad final de 16 millones de euros para la reforma de El Sadar y el club garantiza el cumplimiento de sus obligaciones financieras con las entidades bancarias a través de los ingresos de televisión, a través del 25% del importe que recibe del traspaso de jugadores, y destinando tres millones de euros adicionales a la amortización anticipada por cada temporada en Primera División. "Si las garantías actuales no fuera suficientes, Osasuna responderá del cumplimiento de sus obligaciones con sus bienes futuros", ha explicado la consejera.

Rebeca Esnaola ha afirmado que "las relaciones con el club son fluidas y no se nos ha manifestado que no vayan a cumplir con las garantías y mecanismos de ejecución del aval". Además, ha destacado que hay un representante del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra en la Comisión de Control Económico del club.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que Osasuna recompre El Sadar, la consejera ha señalado que, "en cuestiones relativas a patrimonio, en el Gobierno siempre hemos manifestado nuestra voluntad de escuchar y atender todo lo que el club nos traslade". "El propio presidente de Osasuna ya manifestó públicamente su interés de llegar a un acuerdo en este tema, y cuando llegue el momento nuestra absoluta disponibilidad va a ser a trabajar conjuntamente", ha señalado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que es una "muy buena noticia" que Osasuna esté cumpliendo con las condiciones previstas en la ley de 2014 y en la autorización del aval.

Por otro lado, ha pedido al Gobierno que sea "proactivo" para que se pueda materializar la recompra de El Sadar. "Es evidente que el club tiene esa intención, pero la tiene recogida en los estatutos de forma ambigua, sin calendario. No le queremos urgir, no estamos diciendo que se tenga que comprar mañana", ha dicho. No obstante, ha señalado que "si ese campo es público, otro tipo de federaciones podrían disfrutar de él, pero eso el club no lo permite, hace un uso exclusivo de ese campo y eso nos reitera en la necesidad de avanzar en ese compromiso de recompra".