Compromís se solidaritza amb Pablo Hasél i demana canvis legals per a la llibertat d'expressió

20M EP

NOTICIA

El diputat de Compromís en Les Corts Valencianes Josep Nadal ha presentat una proposta per a ser debatuda en la Comissió de Drets Humans del parlament valencià "en defensa de la llibertat d'expressió en l'Estat espanyol, i solidaritzant-nos amb totes les persones perseguides injustament per fer ús de la seua llibertat". La iniciativa fa referència, especialment, als qui han exercit eixe dret "en l'àmbit de la creació artística", com Josep Valtònic i Pablo Hasél.