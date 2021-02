Simón sobre el edificio de Bilbao con 6 muertos: "Sabemos que ascensores y zonas comunes pueden estar contaminados"

En la rueda de prensa de este lunes, Simón ha recordado que este edificio de Bilbao en el que se ha sufrido este virulento brote de coronavirus, no es el primero en España y ha apuntado que hace unos meses ya se registró una situación parecida en Cantabria.

Además, ha recordado lo ocurrido en Hong Kong en 2003 cuando se produjo un contagio masivo por transmisión de un coronavirus, en concreto del SARS-CoV-1, en el complejo de torres residenciales 'Amoy Gardens' con "un elemento diseminador que se generó alrededor de un único caso" y que causó el pánico.

Fernando Simón ha señalado que, pese a que se hicieron "muchísimos estudios", no llegó a determinarse "cómo se pudo producir", aunque surgieron hipótesis sobre el contagio en las zonas comunes, en los ascensores o la diseminación el virus a través de aires acondicionados o cisternas de los inodoros. "Ahora tenemos este edificio en Bilbao, tenemos otro que pasó hace unos meses (en Cantabria) y, probablemente, habrá habido más que no se ha podido identificar", ha añadido.

PRUDENCIA

A su juicio, no se tiene que pensar que "esto cambia ningún paradigma relacionado con esta epidemia", sino que más bien confirma lo que ya se conoce, por lo que ha llamado a la prudencia en todos los ámbitos.

"El que ascensores o zonas comunes puedan estar contaminados, todos lo sabemos. Ha habido brotes en otros ámbitos que se han transmitido por esa razón. Llevamos hablando del lavado de manos, de la impieza de superficies desde el principio de la pandemia. Llevamos hablando de la probabilidad de transmisión por aerosoles desde el principio de la pandemia, pero con más insistencia en otros periodos", ha apuntado.

Tras señalar que las personas se exponen a "múltiples riesgos durante su vida diaria, sus labores diaria", ha considerado que es posible que no se llegue a saber "con seguridad" cómo se ha producido el brote en el edificio de la capital vizcaína.

"Me consta que se están haciendo estudios, se van a hacer las valoraciones que mejor se puedan para investigar este brote, pero, desde luego, certezas no estoy seguro de que las vayamos a conseguir. Si se consiguen, sería perfecto. Mientras tanto, tenemos que mantener las medidas de prevención que todos conocemos: mantener las distancias, lavabo frecuente de manos, limpieza de todas las superficies, y cuando no se puedan mantener esas medidas, uso de mascarillas y, si por alguna razón las zonas están muy contaminadas, incluso el uso de guantes, con mucho cuidado", ha recomendado, para insistir que casos como este se pueden producir.