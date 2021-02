Bulos que utilizan imágenes de supuestas niñas enfermas para desinformar

Los desinformadores no tienen escrúpulos a la hora de utilizar ciertas técnicas para conseguir dinero u otros objetivos, como seguidores en redes sociales, de forma fácil. Es el caso de los que utilizan fotografías de supuestas niñas enfermas, una técnica en la que es muy fácil que caigamos ya que, no pensamos que pueden engañarnos usando este tipo de imágenes. En Maldita.es ya hemos detectado algunas de ellas y te las contamos para que no te la cuelen, ya que estas desinformaciones vuelven cada cierto tiempo.

En algunos casos suplantan a otros niños enfermos, como el bulo de Lucía. Si eres usuario de Instagram es probable que ya conozcas su historia, una niña que supuestamente padece cáncer, cuya imagen ha sido difundida por decenas de miles de personas que pensaban que al hacerlo estaban ayudando a la menor. No era así: aunque la foto fue sacada de una campaña que pedía dinero para el tratamiento de una niña con cáncer, esta no se llama Lucía y no necesita que 500.000 personas sigan una cuenta de Instagram para curarse. Sólo intentan conseguir seguidores a su costa aunque la misma ya no esté activa.

Además, el hospital infantil de Crumlin, en Irlanda, envió un comunicado a Maldita.es en nombre de la familia, donde desmentían que tuviesen algo que ver con la cuenta de Instagram.

El perfil, llamado @lucia500k, aseguraba en una publicación que si alcanzan los 500.000 seguidores "una empresa va a pagar el tratamiento" que necesita la niña para curarse, pero no es cierto. La imagen sale de una campaña que pide fondos para una niña irlandesa de 2 años llamada Tessa que sufre neuroblastoma, un tipo de cáncer que se desarrolla en el tejido nervioso.

En la falsa campaña también aparecían otras fotos de la menor. No obstante, varios lectores de Maldita.es y el usuario de Twitter Pepo Jiménez alertaron de que, antes de llamarse @lucia500k, la cuenta estaba operativa bajo el nombre @todosxlucia. Ahora, esa cuenta ya no está activa, aunque desconocemos si es porque han vuelto a cambiar de nombre o si ha sido eliminada.

También es falsa la foto de la niña ciega a la que “van a operar”

Es otra de las fotografías que vuelven a circular cada cierto tiempo. En este caso, de una niña "ciega" a la que supuestamente van a operar, y en la que se asegura que por cada vez que sea difundida se recaudarán "10 centavos".

A través de una búsqueda inversa hemos encontrado que la menor es en realidad Mahdis Mohamaddi, una niña Iraní muy popular en Instagram que cuenta con alrededor de 168.000 seguidores y que no está ciega.

Desde la cuenta explicaron a Maldita.es que no era cierto que la niña estuviese ciega ni que necesitara una operación.

La niña que supuestamente recibe un dólar cuando alguien comparte su foto

“Ella recibe un dólar cada vez que esta foto es compartida. El dinero va hacia su trasplante de riñón”. Con esta afirmación continúa circulando la fotografía de esta niña que supuestamente recibirá dinero para un trasplante de riñón que necesita. Pero, de nuevo, se trata de un bulo.

La imagen se hizo viral en octubre de 2017 y, aunque es cierto que la niña sufría leucemia, sus padres nunca pidieron dinero para recaudar fondos, sino donaciones de sangre. Según explicaron sus padres a Verne en 2017, se tuvieron que trasladar desde Imbituva (Brasil), la localidad en la que viven, a Curitiba, a más de 150 kilómetros, donde la niña ingresó el 10 agosto de 2017 en el hospital Erasto Gaertner. Aunque la foto, como hemos dicho, sí es real, los padres señalaron que, en realidad, con sus mensajes (ya eliminados de Facebook) buscaban donantes de sangre, no dinero.

Asimismo, hay que tener en cuenta que Facebook no ofrece la posibilidad de recaudar dinero compartiendo una fotografía. Tampoco lo hace WhatsApp que, como ya explicamos en Maldita.es, sus conversaciones están cifradas de extremo a extremo, por lo que nadie (ni siquiera la propia aplicación) puede saber cuántas veces se ha compartido una foto.

Aunque, como hemos mencionado, no es fácil identificar este tipo de prácticas, si sospechas de algún caso, puedes enviarlo al servicio de chatbot de Maldita.es (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.