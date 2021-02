Secun de la Rosa, de HBO al teatro con 'Los asquerosos': "El mayor dolor es cuando los políticos se pelean"

La obra, que recala este sábado y domingo -en dos funciones con inicio a las 17.30 horas- en la capital del Pisuerga, estará marcada por las restricciones sanitarias a fin de prevenir los contagios por Covid-19, entre las que destacan la reducción de aforos al 33 por ciento o el toque de queda a las 20.00 horas.

"Las restricciones se van pagando un poco a días... unos piensas que todos estamos haciendo lo que podemos y otros, de repente, ves a la gente haciendo el tonto y te comen los demonios", comenta De la Rosa en una entrevista concedida a Europa Press.

En cualquier caso, consciente del momento actual de "incertidumbre", y de que "cada día hay una sorpresa" recuerda que la pandemia no deja de ser una situación excepcional: "Hay días que hacemos lo que nos pidan, mientras que otros los pasamos con más pena o miedo. No queda otra, pero el mayor dolor es cuando la clase política se pelea o la gente no hace lo que hay que hacer", lamenta.

También, añade, hay días que siente que se "menosprecia" su trabajo, aunque considera que el teatro es una de las áreas "menos doloridas" y pone el foco en otros escenarios de la industria cultural, tales como la música en directo, los tablaos flamencos o las orquestas: "Todo eso ha desaparecido y supone el 90 por ciento del trabajo del sector".

En Valladolid, el público ya ha agotado las entradas para las dos funciones de 'Los asquerosos', un texto que llegó a manos de Secun de la Rosa como una "doble alegría", pues ya conocía tanto a Santiago Lorenzo como a David Serrano.

Además, cuenta que, mucho antes de la génesis de la obra, ya le habían regalado la novela "varias veces", pues recuerda que "se puso muy de moda". "La leí tiempo antes de que me ofreciesen el papel y me gustó muchísimo", confiesa, y aunque sabía que las novelas de Santiago "funcionaban bien", reconoce que desconocía "hasta qué punto".

En este sentido, ha destacado la "soledad" de la que habla 'Los asquerosos', "muy asociada a la España vaciada" y con un tinte "casi naturalista". Sin embargo, admite que esa paz de la que disfruta Manuel en el remoto y ficticio Zarzahuriel "no deja de ser un confinamiento echado a perder por los mochufas", el nombre con el que Santiago Lorenzo bautiza a esa mezquina clase social que encuentra en los "domingueros" a sus máximos representantes, según apunta De la Rosa.

"Todos tenemos una parte 'mochufa' y hay que abrazarla, igual que a los demonios", apunta entre risas, para explicar que 'mochufa' son esas "mediocridades o mezquindades" del ser humano: "Es como quien va por ahí con una sudadera de Oxford University sin saber que desprestigia a un claustro que no lo admitiría ni como cadáver donado. Todos tenemos un poco de eso: eres mochufa cuando das vergüenza por algo".

Además, añade que aunque Santiago Lorenzo suele ser "muy crítico con el género humano", la obra intenta tener algo menos de "mala uva" que la novela. No obstante, apunta que "en el teatro, eso no se pierde, pues "los asquerosos somos todos".

"ME HARÍA MUCHA ILUSIÓN ESTAR EN LA PRÓXIMA TEMPORADA DE '30 MONEDAS'"

Secun de la Rosa, que ha participado también en el rodaje de la serie '30 monedas', dirigida por Álex de la Iglesia y emitida en HBO, asegura que le encantaría aparecer de nuevo en la segunda temporada: "Me haría muchísima ilusión porque disfruto mucho".

En esta serie de "fantaterror" que ya se ha convertido en un éxito internacional, De la Rosa interpreta a Martín, el padre de Sole, una joven que desaparece tras jugar a la ouija en el cementerio de Pedraza (Segovia), donde se ambienta la trama.

"Ya había trabajado con Álex y siempre he disfrutado mucho porque me ha regalado papeles maravillosos y me hace explorar otros campos", concede, pues, en este caso, le gusta que haya pensado para él algo "muy diferente": "Un señor de pueblo, ajado, mucho mayor que yo, un personaje, en definitiva, trágico".

Y es que, junto a los protagonistas -Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez y Manolo Solo- De la Iglesia "ha nutrido a la serie de todo un mundo de personajes a los que da oportunidad de aparecer", una "familia" a la que Secun de la Rosa está "muy contento" de pertenecer.