La juventud es 'Gen Playz': debate y deconstrucción

La generación Z ya tiene su espacio en RTVE. Se llama Gen Playz y se emite a través de Internet, concretamente, en la plataforma de contenidos digitales del ente público, Playz. Desde su estreno en septiembre, este programa de debate aborda semanalmente temas sociales y de actualidad como el borrador de la Ley trans, el feminismo, la precariedad, el ecologismo, la educación o la salud mental.

Producido en colaboración con The Story Lab, GenPlayz es un formato que refleja el interés de la cadena pública no solo por adaptarse a los avances tecnológicos, sino también a las necesidades de una audiencia que ansiaba hablar y sentirse escuchada. Inés Hernand, humorista y graduada en Derecho, es la encargada de conducir el programa, cuyo colaborador estrella es el periodista y cómico Darío Eme Hache.

El caso de Gen Playz define a la perfección cuán importante es dar con los temas y las voces indicadas para tratar determinadas problemáticas. El público lo sabe, y los datos lo demuestran: los seguidores de este espacio crecen como la espuma. "La magnitud del programa se la da la propia audiencia. En YouTube estamos teniendo una media de 60.000 visualizaciones por vídeo. Hacemos tres debates semanales, dos con especialistas y uno con gente joven. Gen Playz se ha tratado como un resto, pero con este feedback comprobamos la necesidad que había de un formato de estas características", opina Hernand.

Además, Eme Hache considera un acierto que el programa se emita fuera del circuito televisivo tradicional, pues Internet es "algo mayoritariamente joven". No obstante, admite: "Podría haber salido sin ningún problema en La 1 o en La 2, pero creo que habría habido un punto de exposición que no sé si le hubiese venido bien al producto".

En este sentido, cree que los 'nativos digitales' han crecido con la posibilidad de "consumir información excesiva en internet", lo que les permite profundizar en algunas cuestiones que el programa ya "ha bajado a la tierra", entre ellas, "qué significa ser un hombre o si vivimos en una 'dictadura progre'".

Los dos entrevistados piensan que Gen Playz trata las preocupaciones reales de una generación (hablamos de los nacidos entre 1995 y 2012) abierta a "deconstruirse", "muy sensibilizada" con las causas sociales y "superpreparada", pero también "muy incomprendida". "Esta es una cuestión de falta de empatía y de ignorancia", dice Hernand, consciente de las polémicas a las que el programa se enfrenta en las redes sociales.

La más sonada fue la que surgió tras el acalorado debate sobre el borrador de la Ley Trans, y por la que Playz pidió disculpas a través de un comunicado donde condenaba "los mensajes que puedan interpretarse como incitación a la violencia".

"Las polémicas no se buscan, se dan por la mayor tontería", subraya la presentadora al respecto. Por otro lado, su compañero recuerda cuando la escritora, filósofa y crítica Elisabeth Duval, colaboradora habitual en el programa, bromeó con "decapitar" a los youtubers que residen en Andorra. Tanto Hernand como Eme Hache aseguran que estas palabras fueron sacadas de contexto.

"La gente no se quedó con la temática de aquel día, que era el poliamor", lamenta el comunicador. Por ello, en nombre del programa, afirma: "Cuando una polémica trae debate y conversación, bienvenida sea, pero cuando va a desviar el foco, no nos gusta". "Si Elizabeth quiere lanzar esa arma poética y política y luego se descontextualiza por personajes como Iker Jiménez, pues, no sé cómo decirte... Es la movida de Iker", aporta Hernand.

Por otro lado, frente a los que tachan Gen Playz de "doctrinal", la presentadora aprovecha para aclarar que el formato "no sigue una línea editorial ideológica": "Es un espacio en el que se está respetando el artículo 20 de la Constitución: apoyamos la libertad de expresión para todos los grupos y colectivos".

También defiende que "hay cero censura por parte de la cadena y eso es de agradecer": "Dejamos hablar independientemente de la ideología, la raza y la orientación sexual y eso es muy positivo. Todos los invitados tienen una ideología, lo personal es político. El programa es necesario porque es realista".

Gen Playz aúna "tendencia, meme y palique" a través de dos vías. Por un lado están los debates, que se emiten los martes y los jueves en YouTube en forma de falso directo y que pueden verse después en Playz. Por otra parte, cada dos miércoles se ofrecen reuniones "a modo de focus group". También hay consultorios y entrevistas con talentos del cine, el arte, la política, la música y de la creación de contenidos en Internet.

La artista Samantha Hudson, el filósofo Ernesto Castro, la periodista y escritora Luna Miguel, el cantante y exconcursante de OT 2017 Roi Méndez, la psicóloga Inés Bárcenas, la guionista Henar Álvarez y el músico Pedro Ladroga son algunos de los rostros que se han sentado a charlar en Gen Playz. Por y para quien quiera, con frescura, desde el servicio público.

Algunos rostros habituales

Artista, traductor y escritor, Danelicious protagoniza en cada entrega una pieza audiovisual en la que reflexiona con humor, claridad e ironía sobre el tema de debate.

En Internet se presenta como Virtual Diva, pero en Gen Playz es Mafer. Estudiante de Biología, no falta a los debates para aportar su (ya imprescindible) granito de arena.

Elisabeth Duval es filósofa, crítica literaria y escritora. En 2020 publicó Excepción y Reina. El 3 de marzo lanzará Después de lo trans. Estudia Filosofía y Filología francesa en París.

Santos Solano es doctor en Psicología Clínica y de la Salud y un rostro ya habitual en el programa, donde ha hablado de la depresión, los trastornos alimentarios y otros temas relacionados.