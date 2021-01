Samantha Hudson recuerda su viral aparición en La Sexta: "Tuve 10 minutos a la reportera con cara de situación"

Samantha Hudson se ha sincerado sobre su comentada aparición en un reportaje de laSexta noticias sobre el desabastecimiento de los supermercados a causa de Filomena. Su intervención, en la que aseguraba que había aumentado el precio de las frutas y las verduras, se hizo viral en Twitter el pasado miércoles.

La influencer, que se limitó a decir una sola frase -"han subido un poco las frutas y las verduras"-, ha confesado que le costó entender la petición de la reportera, con la que probó varios intentos durante diez minutos.

"Con la helada que está cayendo me voy yo a comprar verduras y me para una reportera de La Sexta", ha avanzado Hudson en un vídeo, donde añade: "Me para la tía y me dice: 'Te vamos a hacer unas preguntas sobre la fruta y la verdura".

creo q todo el mundo deberia ver esta maravilla audiovisual por lo menos una vez en su vida d samantha hudson explicando como paso lo d la fruteria pic.twitter.com/TBXfIwKMRe — alba 🤠 (@alba_morante) January 14, 2021

"La reportera esperaba que yo le respondiera sí o no o que, al menos, le desarrollara la respuesta", ha explicado, admitiendo que a la periodista se le estaba acabando la paciencia, pues no dejaba de irse por las ramas: "Bueno, diez minutos la tuve yo ahí, a la pobre reportera, con cara de situación".

Ante la presión del momento, la influencer se decantó por ser rotunda: "La tía, cansada de todo, me volvió a preguntar si había notado que había subido el precio de la fruta y de la verdura. Entonces, yo le dije: 'Ha subido un poco la fruta y la verdura'".

Haciendo uso de su habitual sentido del humor, Hudson ha reconocido que lo que contó ante las cámaras de Atresmedia no era cierto, ya que no sabía qué responder: "Además, es mentira".

La influencer, que saltó a la fama en 2015 tras publicar su videoclip Maricóncomo un polémico proyecto de clase, es una diva queer, performer y cantante de 22 años, una asidua a las redes sociales y protagonista de múltiples memes.